TP HCM dự kiến thu hồi 325 ha đất làm metro nối Cần Giờ

TP HCM dự kiến thu hồi hơn 325 ha đất, chi phí đền bù gần 7.500 tỷ đồng để làm tuyến metro dài 48,5 km nối quận 7 cũ sang Cần Giờ.

Thông tin được Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu trong công văn gửi Sở Tài chính góp ý hồ sơ dự án do VinSpeed, công ty thuộc Tập đoàn Vingroup, nghiên cứu đầu tư. Tuyến metro đi trên cao, điểm đầu ở đường Nguyễn Văn Linh (đoạn giữa nút giao đường Nguyễn Thị Thập và Lý Phục Man, phường Tân Thuận, quận 7 cũ); điểm cuối tại Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, có hai nhà ga (Tân Thuận, Cần Giờ) và một depot trong khu đất rộng 39 ha.

Đường Rừng Sác, huyện Cần Giờ, tháng 9/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Dự án đi qua 6 phường, xã gồm: Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới và Cần Giờ. Trong tổng diện tích 325 ha cần thu hồi có hơn 8 ha đất ở, gần 42 ha đất nông nghiệp, phần còn lại là đất giao thông, phi nông nghiệp, kênh rạch.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, ngân sách thành phố đang phải cân đối nhiều dự án cấp bách khác nên khó bố trí vốn cho tuyến metro. Do vậy, Sở đề nghị các bên trao đổi với VinSpeed nghiên cứu thêm phương án: nhà đầu tư có thể tạm ứng chi phí giải phóng mặt bằng, thành phố hoàn trả sau, hoặc tính trực tiếp vào chi phí triển khai. Đồng thời, VinSpeed được khuyến nghị nghiên cứu mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD) tại hai khu depot, nhằm khai thác quỹ đất hiệu quả, cấn trừ nghĩa vụ tài chính.

Hướng tuyến metro nối trung tâm TP HCM xuống Cần Giờ được quy hoạch. Đồ họa: Hoàng Thanh

Ngoài tuyến metro, Cần Giờ còn được quy hoạch một trục đường bộ rộng 40 m nối từ vòng xoay 30/4 đến trung tâm Khu đô thị lấn biển. Do đó, Sở kiến nghị thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cần thực hiện đồng thời cả hai dự án để đảm bảo đồng bộ.

Tuyến metro nối Cần Giờ là một trong 12 dự án đường sắt đô thị quy hoạch tại TP HCM trước khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án có tổng mức đầu tư 2,93 tỷ USD (hơn 76.000 tỷ đồng), tốc độ thiết kế 350 km/h, mục tiêu khởi công quý IV năm nay và hoàn thành vào đầu năm 2028.

Giang Anh