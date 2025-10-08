TP HCM dự kiến sáp nhập hơn 30 đại học, cao đẳng, trung cấp

Theo dự thảo phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND TP HCM sẽ sáp nhập, tổ chức lại bộ máy hoạt động của 35 trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm.
Việc sáp nhập, tổ chức lại các đơn vị trường học được thực hiện theo yêu cầu của Bộ Nội vụ về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và y tế và kế hoạch của Ban chỉ đạo Chính phủ về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức trong hệ thống hành chính.
Ở bậc đại học, thành phố dự kiến giữ trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Thủ Dầu Một như hiện nay. Trường Đại học Sài Gòn sẽ được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập với trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu do cùng lĩnh vực đào tạo chính là sư phạm. Tên gọi trường Đại học Sài Gòn được giữ nguyên.
Sau sắp xếp, 3 trường đều tự chủ tài chính và bảo đảm chi thường xuyên (chi lương, phụ cấp, dịch vụ công cộng, sửa chữa tài sản...).
Với các trường cao đẳng, TP HCM hiện có 19 trường, trong đó 14 trường tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, gồm:
|Trường
|Mức độ tự chủ
|
Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
Cao đẳng Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP HCM
Cao đẳng Thủ Thiêm - TP HCM
Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
Cao đẳng Giao thông Vận tải TP HCM
Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TP HCM
Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP HCM
Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ
Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức
Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
Cao đẳng nghề TP HCM
Cao đẳng Lý Tự Trọng TP HCM
Cao đẳng Kinh tế TP HCM
|Tự đảm bảo một phần chi thường xuyên
|
Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore
Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương
Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu
Cao đẳng Y tế Bình Dương
|Tự đảm bảo chi thường xuyên
|Cao đẳng Bán công và Quản trị doanh nghiệp
|Tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư
Thành phố sẽ sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp trừ 5 đơn vị: Cao đẳng Việt Nam – Singapore; Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương; Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu, Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TP HCM. Riêng trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp chuyển từ loại hình bán công sang trường công lập tự chủ tài chính.
Các trường cao đẳng, trung cấp còn lại được sáp nhập theo phương án dự kiến như sau:
|Trường chủ trì sáp nhập
|Trường bị sáp nhập
|Tên gọi sau sáp nhập
|Lĩnh vực đào tạo tương đồng
|Cao đẳng Y tế Bình Dương
|Cao đẳng Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu
|Cao đẳng Y tế TP HCM
|Dịch vụ
|Cao đẳng nghề TP HCM
|
Trung cấp nghề Kỹ thuật - Công nghệ Hùng Vương
Trung cấp nghề Quang Trung
|Cao đẳng nghề TP HCM
|Kỹ thuật, Kinh tế
|Cao đẳng Kinh tế TP HCM
|Trung cấp Kinh tế Bình Dương
|Cao đẳng Kinh tế TP HCM
|Kỹ thuật, Kinh tế, Dịch vụ, Du lịch, Ngôn ngữ
|Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP HCM
|
Trung cấp Trần Đại Nghĩa
Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật quận 12
|Cao đẳng Trần Đại Nghĩa
|Kỹ thuật, Kinh tế, Dịch vụ
|Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
|
Trung cấp nghề Nhân Đạo
Trung cấp nghề Bình Thạnh
|Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
|Kỹ thuật, Dịch vụ, Du lịch
|Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ
|
Trung cấp Bách nghệ TP HCM
Trung cấp nghề Củ Chi
|Cao đẳng Nguyễn Trường Tộ
|Kỹ thuật, Kinh tế, Du lịch
|Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức
|Trung cấp nghề Đông Sài Gòn
|Cao đẳng Kỹ thuật cao TP HCM
|Kỹ thuật, Kinh tế
|Cao đẳng Lý Tự Trọng TP HCM
|Trung cấp Thông tin truyền thông
|Cao đẳng Lý Tự Trọng TP HCM
|Kỹ thuật, Ngôn ngữ
|Cao đẳng Giao thông vận tải TP HCM
|
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Sát hạch lái xe Bình Dương
Trung cấp nghề giao thông vận tải (Bà Rịa - Vũng Tàu).
|Cao đẳng Giao thông vận tải TP HCM
|Xây dựng, Giao thông
|Cao đẳng Thủ Thiêm TP HCM
|
Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
Trung cấp nghề Kỹ thuật - Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng
|Cao đẳng Nguyễn Hữu Cảnh
|Kỹ thuật, Kinh tế
|Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP HCM
|Trung cấp Mỹ thuật – Văn hóa Bình Dương
|Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP HCM
|Văn hóa nghệ thuật, Thiết kế thời trang
Ngoài ra, thành phố dự kiến thành lập 2 trường là Cao đẳng Du lịch - Khách sạn Saigontourist (nâng cấp từ trường Trung cấp Du lịch – Khách sạn Saigontourist) và Cao đẳng Nông nghiệp Công nghệ cao TP HCM (sáp nhập 2 trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TP HCM, Trung cấp Nông Lâm Nghiệp và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao)
Sau sắp xếp, TP HCM có 19 trường cao đẳng, không còn trường cung cấp công lập. Các trường THCS, tiểu học, mầm non hoặc liên cấp công lập, cơ bản được giữ như hiện nay để phục vụ nhu cầu của người dân, học sinh, theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện thành phố có hơn 2,5 triệu học sinh, trẻ mầm non ở hơn 3.500 trường học.
Nếu phương án của TP HCM được thông qua, các đơn vị sẽ hoàn thành sáp nhập, sắp xếp trước ngày 30/11.
Lệ Nguyễn