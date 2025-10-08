TP HCM dự kiến sáp nhập hơn 30 đại học, cao đẳng, trung cấp

Trường Đại học Sài Gòn sáp nhập với Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiều trường cao đẳng, trung cấp khác được tổ chức lại, theo dự kiến của UBND TP HCM.

Theo dự thảo phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND TP HCM sẽ sáp nhập, tổ chức lại bộ máy hoạt động của 35 trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm.

Việc sáp nhập, tổ chức lại các đơn vị trường học được thực hiện theo yêu cầu của Bộ Nội vụ về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và y tế và kế hoạch của Ban chỉ đạo Chính phủ về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức trong hệ thống hành chính.

Ở bậc đại học, thành phố dự kiến giữ trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Thủ Dầu Một như hiện nay. Trường Đại học Sài Gòn sẽ được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập với trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu do cùng lĩnh vực đào tạo chính là sư phạm. Tên gọi trường Đại học Sài Gòn được giữ nguyên.

Sau sắp xếp, 3 trường đều tự chủ tài chính và bảo đảm chi thường xuyên (chi lương, phụ cấp, dịch vụ công cộng, sửa chữa tài sản...).

Với các trường cao đẳng, TP HCM hiện có 19 trường, trong đó 14 trường tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, gồm:

Trường Mức độ tự chủ Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu Cao đẳng Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP HCM Cao đẳng Thủ Thiêm - TP HCM Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức Cao đẳng Giao thông Vận tải TP HCM Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TP HCM Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP HCM Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn Cao đẳng nghề TP HCM Cao đẳng Lý Tự Trọng TP HCM Cao đẳng Kinh tế TP HCM Tự đảm bảo một phần chi thường xuyên Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu Cao đẳng Y tế Bình Dương Tự đảm bảo chi thường xuyên Cao đẳng Bán công và Quản trị doanh nghiệp Tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư

Thành phố sẽ sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp trừ 5 đơn vị: Cao đẳng Việt Nam – Singapore; Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương; Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu, Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TP HCM. Riêng trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp chuyển từ loại hình bán công sang trường công lập tự chủ tài chính.

Các trường cao đẳng, trung cấp còn lại được sáp nhập theo phương án dự kiến như sau:

Trường chủ trì sáp nhập Trường bị sáp nhập Tên gọi sau sáp nhập Lĩnh vực đào tạo tương đồng Cao đẳng Y tế Bình Dương Cao đẳng Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu Cao đẳng Y tế TP HCM Dịch vụ Cao đẳng nghề TP HCM Trung cấp nghề Kỹ thuật - Công nghệ Hùng Vương Trung cấp nghề Quang Trung Cao đẳng nghề TP HCM Kỹ thuật, Kinh tế Cao đẳng Kinh tế TP HCM Trung cấp Kinh tế Bình Dương Cao đẳng Kinh tế TP HCM Kỹ thuật, Kinh tế, Dịch vụ, Du lịch, Ngôn ngữ Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP HCM Trung cấp Trần Đại Nghĩa Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật quận 12 Cao đẳng Trần Đại Nghĩa Kỹ thuật, Kinh tế, Dịch vụ Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn Trung cấp nghề Nhân Đạo Trung cấp nghề Bình Thạnh Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn Kỹ thuật, Dịch vụ, Du lịch Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ Trung cấp Bách nghệ TP HCM Trung cấp nghề Củ Chi Cao đẳng Nguyễn Trường Tộ Kỹ thuật, Kinh tế, Du lịch Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức Trung cấp nghề Đông Sài Gòn Cao đẳng Kỹ thuật cao TP HCM Kỹ thuật, Kinh tế Cao đẳng Lý Tự Trọng TP HCM Trung cấp Thông tin truyền thông Cao đẳng Lý Tự Trọng TP HCM Kỹ thuật, Ngôn ngữ Cao đẳng Giao thông vận tải TP HCM Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Sát hạch lái xe Bình Dương Trung cấp nghề giao thông vận tải (Bà Rịa - Vũng Tàu). Cao đẳng Giao thông vận tải TP HCM Xây dựng, Giao thông Cao đẳng Thủ Thiêm TP HCM Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh Trung cấp nghề Kỹ thuật - Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng Cao đẳng Nguyễn Hữu Cảnh Kỹ thuật, Kinh tế Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP HCM Trung cấp Mỹ thuật – Văn hóa Bình Dương Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP HCM Văn hóa nghệ thuật, Thiết kế thời trang

Ngoài ra, thành phố dự kiến thành lập 2 trường là Cao đẳng Du lịch - Khách sạn Saigontourist (nâng cấp từ trường Trung cấp Du lịch – Khách sạn Saigontourist) và Cao đẳng Nông nghiệp Công nghệ cao TP HCM (sáp nhập 2 trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TP HCM, Trung cấp Nông Lâm Nghiệp và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao)

Sau sắp xếp, TP HCM có 19 trường cao đẳng, không còn trường cung cấp công lập. Các trường THCS, tiểu học, mầm non hoặc liên cấp công lập, cơ bản được giữ như hiện nay để phục vụ nhu cầu của người dân, học sinh, theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện thành phố có hơn 2,5 triệu học sinh, trẻ mầm non ở hơn 3.500 trường học.

Nếu phương án của TP HCM được thông qua, các đơn vị sẽ hoàn thành sáp nhập, sắp xếp trước ngày 30/11.

Trường Đại học Sài Gòn, trụ sở chính ở phường Chợ Quán. Ảnh: Quỳnh Trần

Lệ Nguyễn