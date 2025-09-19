Toàn quốc sắp xếp trường học, bệnh viện công lập

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương nghiên cứu sắp xếp hệ thống trường học, bệnh viện công lập và tinh gọn đơn vị sự nghiệp theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18.

Ngày 18/9, Bộ Nội vụ gửi công văn đến các tỉnh, thành phố, nêu rõ việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Theo đó, hệ thống trường học công lập từ mầm non đến phổ thông sẽ được rà soát, điều chỉnh; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên sẽ hợp nhất thành trường trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, phục vụ theo khu vực liên xã, phường.

Mỗi tỉnh, thành tối đa ba trường dạy nghề, không tính các cơ sở tự chủ chi thường xuyên. Hiện cả nước có hơn 23 triệu trẻ mầm non và học sinh với 12.160 trường tiểu học, 10.700 trường trung học cơ sở và 2.455 trường trung học phổ thông.

Lễ Khai giảng tại trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Trong lĩnh vực y tế, Bộ Nội vụ đề nghị mỗi tỉnh, thành có ít nhất một bệnh viện chuyên sâu; bố trí bệnh viện lão khoa hoặc khoa lão khoa tại bệnh viện đa khoa. Trạm y tế xã trực thuộc UBND xã sẽ được duy trì, đồng thời giữ lại các điểm khám cũ để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cơ bản. Các trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa cấp huyện được chuyển về trực thuộc Sở Y tế, khám chữa bệnh theo khu vực liên xã, phường.

Cả nước hiện có 47 bệnh viện công lập cấp trung ương, 419 bệnh viện cấp tỉnh và 684 bệnh viện cấp huyện.

Ngoài giáo dục và y tế, Bộ Nội vụ đề nghị mỗi tỉnh, thành chỉ có tối đa ba Ban quản lý dự án trực thuộc UBND cấp tỉnh; địa phương có thể lập Ban quản lý dự án liên xã, phường nếu cần. Các đơn vị này hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính. Những đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả sẽ bị giải thể.

Bộ cũng đề nghị mỗi xã tổ chức một đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công cơ bản trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin, môi trường, nông nghiệp.

Trước đó ngày 12/9, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18 yêu cầu tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy trong các bộ, ngành, đặc biệt ở cấp vụ, cục; không thành lập phòng trong vụ, trừ trường hợp đặc biệt khi sáp nhập từ ba đầu mối hoặc biên chế trên 45 người. Bộ Tài chính cũng đề xuất sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và cơ cấu bên trong doanh nghiệp để phù hợp tình hình mới.

Vũ Tuân