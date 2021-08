TP HCM dự kiến khai giảng giữa tháng 9

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM dự kiến khai giảng theo hình thức trực tuyến vào giữa tháng 9, muộn hơn 2 tuần so với kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tin được ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM nêu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 12/8.

Sở đã trình UBND TP HCM phương án kế hoạch năm học 2021-2022 với nhiều kịch bản giảng dạy khác nhau, tùy khối lớp và bậc học, phù hợp với diễn biến dịch bệnh. Dự kiến, UBND TP HCM họp và thống nhất phương án trong tuần này.

Ở bậc tiểu học, phương án dạy học trực tuyến được xây dựng theo hướng tăng cường việc dạy học theo chủ đề, xây dựng những nội dung cốt lõi, có thể giảm yêu cầu cần đạt được phù hợp theo từng khối lớp.

Sở Giáo dục và Đào tạo đang thống kê các trường học được làm nơi cách ly, điều trị, tiêm vaccine, mốc thời gian bàn giao để chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới.

TP HCM hiện có 1,74 triệu học sinh mầm non và phổ thông, dự kiến số lượng học sinh năm học tới có thể giảm nhẹ do tác động của Covid-19. Việc tuyển sinh lớp 10 THPT công lập đã hoàn thành, tuyển sinh đầu cấp mầm non, tiểu học và THCS đang được các quận huyện tiến hành, dự kiến hoàn tất trước ngày 19/8.

Học sinh trường Tiểu học Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp trong buổi đến trường hồi tháng 5/2020. Ảnh: Mạnh Tùng

Tại hội nghị, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn yêu cầu các địa phương vận dụng linh hoạt khung kế hoạch năm học, tận dụng "thời gian vàng" dịch bệnh được kiểm soát để dạy trực tiếp.

Những ngày đầu tiên của năm học, nếu đủ điều kiện dạy trực tiếp, các nhà trường cần đi ngay vào phần nội dung cốt lõi, căn bản nhất. Sau đó, nếu may mắn dịch ổn định, được dạy trực tiếp, các thầy cô sẽ củng cố, mở rộng thêm. Còn nếu phải dạy trực tuyến, các trường cũng có kế hoạch củng cố thêm cho phù hợp.

Hôm 4/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành khung kế hoạch năm học 2021-2022, trong đó nêu thời gian tựu trường với học sinh lớp 1 là 23/8 và các lớp còn lại là 1/9. Các địa phương dựa vào khung này để đưa ra kế hoạch riêng phù hợp với thực tiễn.

Hiện, 19 địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh đã quyết định cho học sinh tựu trường đúng như các mốc thời gian trong khung kế hoạch năm học. Sơn La thậm chí cho học sinh lớp 1 tựu trường từ 16/8. Trong khi đó, đa số tỉnh, thành đang phải giãn cách theo Chỉ thị 16 chưa ban hành kế hoạch năm học mới hoặc đưa ra mốc tựu trường 1/9 nhưng dự kiến phải dạy trực tuyến trong 1-2 tháng đầu.

