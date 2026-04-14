TP HCM di dời hơn 400 cây xanh làm metro Bến Thành - Tham Lương

Thành phố giải tỏa hơn 400 cây xanh dọc nhiều đường từ khu trung tâm về cửa ngõ phía tây bắc, lấy mặt bằng thi công metro số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương.

Ngày 13/4, nhiều cây sọ khỉ (xà cừ) lớn dọc đường Trường Chinh, đoạn gần nút giao Phạm Văn Bạch (phường Tân Sơn), được nhân viên cưa hạ, di dời để phục vụ thi công ga ngầm S10 - Phạm Văn Bạch thuộc tuyến metro. Nhiều cây đường kính khoảng một mét, cao 20-30 m, tán rộng.

Công nhân cưa hạ, di dời hàng cây trên đường Trường Chinh phục vụ thi công ga metro, ngày 13/4. Ảnh: Hạ Giang

Việc đốn hạ bắt đầu triển khai từ khoảng hai ngày qua. Khu vực thi công quây rào chắn, bố trí lực lượng túc trực điều tiết, phân luồng giao thông liên tục nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế ùn tắc. Trước đó, nút giao Trường Chinh - Phạm Văn Bạch bị đóng để thi công ga ngầm, xe được phân luồng ra cách đó 200 m.

Ngoài khu vực trên, dự án dự kiến giải tỏa khoảng 453 cây xanh trên các tuyến Lê Lai, Trương Định, Phạm Hồng Thái và Cách Mạng Tháng Tám. Trong đó, 404 cây sẽ bị chặt hạ, số còn lại được di dời. Công việc thực hiện theo hai giai đoạn, tổng kinh phí khoảng 1,4 tỷ đồng.

Cây được cưa ngắn, chờ di dời. Ảnh: Hạ Giang

Tuyến metro Bến Thành - Tham Lương dài gần 11,3 km, nối từ trung tâm đến khu tây bắc thành phố, trong đó hơn 9 km đi ngầm. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng, khởi công giữa tháng 1 và dự kiến hoàn thành năm 2030. Đây là tuyến metro thứ hai của TP HCM, sau tuyến Bến Thành - Suối Tiên đã đưa vào khai thác cuối năm 2024.

Hướng tuyến metro Bến Thành - Tham Lương. Đồ họa: Tâm Thảo

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM, các ga ngầm tuyến metro Bến Thành - Tham Lương nằm trong khu vực dân cư dày đặc, tập trung nhiều hạ tầng kỹ thuật ngầm và nổi như điện, nước, viễn thông. Vì vậy, cùng với việc xử lý cây xanh, công tác di dời và tái lập các hệ thống này đã được triển khai liên tục thời gian qua để chuẩn bị mặt bằng thi công.

Giang Anh