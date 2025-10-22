TP HCM đề xuất phương án đường sắt nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành

Trong 4 phương án đưa ra, TP HCM đề xuất kết nối đường sắt giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành thông qua Metro số 2, sau đó nối vào tuyến Thủ Thiêm - Long Thành.

Nội dung nêu trong công văn UBND TP HCM vừa gửi lãnh đạo Chính phủ, sau khi phân tích ưu - nhược điểm của các phương án kết nối bằng đường sắt giữa hai sân bay.

Theo phương án đề xuất, hành khách từ nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được chuyển tiếp đến ga Bà Quẹo của Metro số 2 (Tham Lương - Bến Thành - Thủ Thiêm). Tại đây, khách chuyển sang đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để tới sân bay Long Thành.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang hoàn thiện phần lợp mái, tháng 8/2025. Ảnh: Phước Tuấn

Phân tích tính khả thi của phương án trên, chính quyền thành phố cho biết Metro số 2 có ưu thế kết nối từ khu trung tâm thông qua ga Bến Thành - đầu mối liên kết nhiều tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn, gồm: số 1, 2, 3 và 4, thuận lợi trung chuyển khách sau này.

Metro số 2 gồm hai đoạn, trong đó đoạn Bến Thành - Tham Lương dài hơn 11 km, dự kiến khởi công cuối năm nay, hoàn thành trước năm 2032. Đoạn còn lại Bến Thành - Thủ Thiêm dài khoảng 6 km, cũng dự kiến triển khai nhanh do đi ngầm dọc các trục đường lớn, thuận lợi giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, với đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, tuyến này cũng sẽ thuận lợi trong việc giải phóng mặt bằng nên có thể thực hiện nhanh.

Do đó, cùng với kiến nghị ưu tiên đẩy nhanh triển khai Metro số 2 và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, TP HCM sẽ sớm đầu tư tuyến Metro số 6 để tăng kết nối giữa hai sân bay. Tuyến số 6 đi qua ba nhà ga ở Tân Sơn Nhất, rồi liên kết với Metro số 2 tại ga Bà Quẹo, sau đó đến ga Thủ Thiêm rồi theo tuyến Thủ Thiêm - Long Thành tới sân bay.

Để sớm triển khai, TP HCM kiến nghị được giao phối hợp tỉnh Đồng Nai triển khai các thủ tục cần thiết, nhất là với đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Bên cạnh đó, thành phố sẽ chủ động nghiên cứu các phương án, làm việc với nhà đầu tư, nhà thầu có năng lực triển khai dự án theo phương thức đối tác công tư.

Ngoài phương án trên, ba hướng kết nối bằng đường sắt còn lại giữa hai sân bay theo quy hoạch gồm: Thông qua Metro số 6 và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; thông qua Metro số 4, số 2, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; thông qua Metro số 2, số 1 (Bến Thành - Suối Tiên nối dài), Metro số 2 ở Đồng Nai và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Ngoài đường sắt, nhiều tuyến đường được đầu tư xây dựng để kết nối khi vận hành sân bay Long Thành. Đồ họa: Hoàng Thanh

Dự án sân bay Long Thành theo kế hoạch sẽ hoàn thành cuối năm nay, khai thác từ giữa năm 2026. Hiện kết nối giữa cảng hàng không này về phía TP HCM chủ yếu chỉ có các trục chính gồm: cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và quốc lộ 51 - 1 - xa lộ Hà Nội.

Giang Anh