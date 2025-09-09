Metro Bến Thành - Tham Lương có tư vấn mới, dự kiến khởi công cuối năm

TP HCMSau nhiều năm gián đoạn, gói thầu tư vấn triển khai Metro số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương, đã có đơn vị mới đảm nhận, mở ra khả năng khởi công vào cuối năm 2025.

Ban Quản lý đường sắt đô thị (MAUR) vừa phê duyệt gói thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, thiết kế kỹ thuật (FEED) và đấu thầu các gói thầu chính, thời gian thực hiện 12 tháng. Liên danh Guangzhou Metro Design & Research Institute Co., Ltd. (Trung Quốc) - Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam - Công ty CP Tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển - ARTELIA SAS, trúng thầu với giá trị hơn 175 tỷ đồng.

Hướng tuyến Metro Số 2. Đồ họa: Thanh Huyền

Tư vấn có nhiệm vụ lập báo cáo khả thi điều chỉnh (bổ sung quy mô, chuyển đổi nguồn vốn từ ODA sang ngân sách thành phố), cập nhật thiết kế kỹ thuật cho phù hợp thực tế và hỗ trợ đấu thầu chọn nhà thầu thi công. Đây là gói thầu mang tính then chốt, quyết định tiến độ dự án.

Trước đó, hợp đồng tư vấn cũ dừng từ năm 2018 khiến nhiều thủ tục quan trọng như: gia hạn các khoản vay, vay mới từ nhà tài trợ; đấu thầu các gói thầu chính... bị đình trệ. Đến năm 2022, hợp đồng chính thức chấm dứt. Sau khi chuyển nguồn vốn sang đầu tư công, MAUR tổ chức đấu thầu chọn nhà tư vấn mới để nối lại tiến trình.

Trục đường Cách Mạng Tháng Tám, nơi Metro Bến Thành - Tham Lương đi qua. Ảnh: Quỳnh Trần

Metro Bến Thành - Tham Lương dài hơn 11 km, tổng mức đầu tư gần 47.900 tỷ đồng, kết nối trung tâm thành phố với cửa ngõ Tây Bắc. Dự án được phê duyệt từ năm 2010, song nhiều lần chậm tiến độ, nay lùi thời hạn hoàn thành đến năm 2030.

Metro Bến Thành - Tham Lương là tuyến đầu tiên áp dụng các cơ chế đặc thù cho phát triển đường sắt đô thị. Trong 10 năm tới, TP HCM đặt mục tiêu xây dựng thêm 355 km metro, hiện mới có tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên dài gần 20 km, khai thác vào cuối 2024.

Giang Anh