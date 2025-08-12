Thủ tướng yêu cầu khánh thành sân bay Long Thành sớm một năm

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị điều chỉnh tiến độ, phấn đấu hoàn thành giai đoạn một cảng hàng không quốc tế Long Thành để khánh thành ngày 19/12/2025.

Văn phòng Chính phủ ngày 12/8 thông báo kết luận của Thủ tướng sau khi kiểm tra tiến độ dự án, giao các đơn vị đến ngày 19/12/2025 cơ bản hoàn thành toàn bộ gói thầu, hạng mục, đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện để khánh thành. Các hạng mục gồm hạ tầng viễn thông, điện, cấp thoát nước, cung cấp nhiên liệu, sân đỗ, đường lăn, giao thông trong sân bay; công trình cảnh quan môi trường, khu mua sắm, ăn uống...

Bên cạnh tiến độ, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, cảnh quan môi trường; các dự án vận hành, khai thác sân bay phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy trình. Do khối lượng công việc còn nhiều, đặc biệt là các hạng mục lắp đặt thiết bị công nghệ cao, điều hành bay, Thủ tướng nhấn mạnh "quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó".

Sân bay Long Thành tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo lãnh đạo Chính phủ, hoàn thành sớm dự án sẽ khẳng định năng lực của Bộ Xây dựng, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các ban quản lý, chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn; nâng hiệu quả đầu tư, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng địa phương. Điều này cũng chứng minh "không gì là không thể" khi có quyết tâm, đoàn kết và biết cách phối hợp.

Thủ tướng yêu cầu đồng bộ tiến độ khánh thành với việc bảo đảm kết nối giao thông thông suốt giữa sân bay Long Thành và các tuyến đường bộ, đường sắt. Bộ Tài chính nghiên cứu đầu tư khu logistic, khu thương mại tự do; Bộ Xây dựng cùng ACV đề xuất xây đường băng cất hạ cánh thứ ba.

TP HCM và Đồng Nai được giao nghiên cứu ngay tuyến metro nối sân bay Tân Sơn Nhất với Long Thành, báo cáo Thủ tướng trong tháng 8 để xin chủ trương.

Dự án sân bay Long Thành có tổng diện tích 5.000 ha, vốn đầu tư gần 336.630 tỷ đồng, là công trình trọng điểm quốc gia. Dù Quốc hội đồng ý lùi thời hạn hoàn thành giai đoạn một sang cuối năm 2026, Thủ tướng nhiều lần yêu cầu các đơn vị nỗ lực tối đa, khắc phục khó khăn và không chấp nhận trì hoãn.

Vũ Tuân