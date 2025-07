TP HCM đặt mục tiêu xử lý 90% rác thải sinh hoạt bằng công nghệ

TP HCM đặt mục tiêu 90% chất thải rắn sinh hoạt xử lý bằng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào năm 2030, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Thông tin được ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, nêu trong cuộc họp về công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn chiều 17/7.

Hiện tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được thu gom, vận chuyển, xử lý trên địa bàn Thành phố đạt khoảng 99,3%. Trong đó, tỷ lệ xử lý bằng công nghệ đốt, compost, tái chế chiếm khoảng 40%, còn lại 60% được chôn lấp hợp vệ sinh.

Đến 2030, địa phương đặt mục tiêu nâng tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 100%. Trong đó, 90% sẽ được xử lý bằng công nghệ tiên tiến, hiện đại. Hiện ở xã Thạnh An và An Thới Đông (thuộc huyện Cần Giờ cũ) có 2 dự án đầu tư lò đốt rác được lên kế hoạch. Trong đó, lò đốt quy mô 5 tấn mỗi ngày ở Thạnh An đã được UBND TP HCM thông qua chủ trương.

TP HCM sau sáp nhập phát sinh trung bình khoảng 14.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt mỗi ngày. Trong đó, khu vực TP HCM cũ khoảng 10.500 tấn, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ chiếm lần lượt 2.400 tấn và 1.100 tấn.

Một điểm tập kết rác thải dân lập trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh cũ ngày 5/8/2019. Ảnh: Thành Nguyễn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố nhận định hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt còn gặp phải một số khó khăn. Cụ thể, quy định về định mức kinh tế, kỹ thuật và sử dụng nguồn kinh phí cho công tác vệ sinh môi trường chưa được cụ thể hóa trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và chưa đồng bộ giữa các địa phương cũ trước sáp nhập.

Việc không có quy định về định mức tỷ lệ chi phí chung, lợi nhuận đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng gây khó khăn trong công tác thẩm định và phê duyệt phương án giá. Ngoài ra, mô hình quản lý công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt giữa 3 địa phương trước sáp nhập cũng khác nhau.

Chủ trì cuộc họp, Phó chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp báo cáo cụ thể những vướng mắc, đề xuất giải pháp để Thành phố tổng hợp xây dựng phương án quản lý chất thải rắn, đồng thời ban hành quy định điều chỉnh, áp dụng thống nhất chung trên địa bàn sau sáp nhập.

Ông Thạnh lưu ý các xã phường, đặc khu tập trung quản lý các khu xử lý rác, triển khai đặt hàng các đơn vị xử lý chất thải rắn sinh hoạt thực hiện chuyển đổi từ chôn lấp sang đốt phát điện; đồng thời tiến hành cải tạo, phục hồi các bãi chôn lấp sau khi ngưng tiếp nhận chất thải để tái lập mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho Thành phố.

Dỹ Tùng