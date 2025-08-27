TP HCM đặt mục tiêu nửa cuối năm tăng trưởng trên 10%

UBND TP HCM đặt mục tiêu tăng trưởng 10,3% trong nửa cuối năm, để GRDP cả năm đạt 8,5% trở lên.

Mục tiêu được đề cập trong kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2025 do UBND TP HCM vừa ban hành.

6 tháng đầu năm, thành phố tăng trưởng 6,56% và 7,49% nếu không tính dầu thô. Do đó, mục tiêu 10,3% giai đoạn còn lại đảm bảo tăng trưởng GDRP cả năm của đầu tàu kinh tế từ 8,5% như đã đề ra. Địa phương kỳ vọng kết quả này sẽ tạo đà để những năm tiếp theo có thể tăng trưởng hai chữ số.

Nút giao Vành đai 3 với cao tốc TP HCM - Long Thành. Ảnh: Phước Tuấn

Trước đó, tại phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm hôm 9/8, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyển Văn Được nhấn mạnh để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8,5% cả năm chính phủ giao, GRDP 5 tháng cuối năm cần tăng tối thiểu từ 10,3% đến 10,5%.

Thành phố sẽ tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh các dự án trọng điểm và tăng giải ngân vốn đầu tư công để dẫn dắt, kích hoạt và thu hút sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội. Đến ngày 14/8, TP HCM đã giải ngân trên 48.700 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch Chính phủ giao.

Địa phương sẽ tiếp tục cải cách hành chính, gỡ khó cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. UBND TP HCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương khai thác hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù, tận dụng tối đa lợi thế vị trí chiến lược để tăng trưởng cao nhất.

Sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM định hướng tầm nhìn là "siêu đô thị quốc tế" của Đông Nam Á, với GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 14.000 đến 15.000 USD, vào nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới năm 2045.

Viễn Thông