TP HCM đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GRDP năm nay

TP HCM đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp từ 30% GRDP trở lên trong năm nay, tức gấp đôi kết quả đạt được vào 2025.

Đây là mục tiêu trong Kế hoạch triển khai thúc đẩy phát triển kinh tế số năm 2026 do UBND TP HCM vừa ban hành. Đầu tàu kinh tế kỳ vọng kinh tế số sẽ từng bước trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu giai đoạn tới.

Tỷ trọng đóng góp từ 30% GRDP 2026 cũng cao hơn mục tiêu địa phương từng đề ra (chiếm từ 18,5% GRDP) cuối năm ngoái. Đồng thời, cao hơn gấp đôi kết quả đạt được năm 2025, ở mức 13,43%.

Đóng góp của kinh tế số được Cục Thống kê đo bằng chỉ tiêu "tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số" trong GDP quốc gia hoặc GRDP địa phương, bao gồm đóng góp của "ngành kinh tế số lõi" và số hóa các ngành khác.

Kinh tế số lõi gồm 7 ngành: sản xuất điện tử, máy vi tính, sản phẩm quang học; bán buôn máy vi tính, thiết bị, phần mềm; bán buôn thiết bị, linh kiện điện tử, viễn thông; xuất bản phần mềm; viễn thông; lập trình; xử lý dữ liệu, cổng thông tin; sửa chữa máy tính và sửa chữa thiết bị liên lạc.

Theo Cục Thống kê, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số TP HCM cải thiện dần, từ 11,07% GRDP năm 2021 lên 13,42% vào 2025, nhưng vẫn thấp hơn Hà Nội (17,34%) và Hải Phòng (22,28) trong các thành phố trực thuộc trung ương.

Tính chung 34 tỉnh, thành, có 4 địa phương tỷ trọng kinh tế số trong GRDP trên 20% năm ngoái, gồm: Bắc Ninh (46,30%), Thái Nguyên (29,53%), Hải Phòng (22,28%), Phú Thọ (22,71%), vốn là các trung tâm sản xuất điện tử lớn.

Phòng thí nghiệm bán dẫn Trung tâm nghiên cứu triển khai, Khu công nghệ cao TP HCM, tháng 12/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Để đạt mục tiêu phát triển kinh tế số, UBND TP HCM có kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các ngành kinh tế trọng điểm như công nghiệp công nghệ cao, logistics và thương mại điện tử.

Cụ thể, hướng đến tỷ lệ phủ sóng 5G đạt từ 95%, thương mại điện tử chiếm tối thiểu 13,4% tổng mức bán lẻ, 93% cảng biển ứng dụng nền tảng số và tăng tỷ lệ doanh nghiệp, nhà máy sử dụng hệ thống sản xuất thông minh.

Chính quyền thành phố sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số, thúc đẩy kinh tế số đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Thành phố cũng khuyến khích hợp tác công - tư, thu hút đầu tư và tăng cường liên kết trong nước, quốc tế.

