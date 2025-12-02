TP HCM đào tạo gần 500 nhân sự chủ chốt vận hành 7 tuyến metro mới

TP HCM sẽ đào tạo lực lượng kỹ thuật, quản lý chuyên sâu để phát triển hệ thống metro, hướng tới vận hành 7 tuyến dài 355 km năm 2035 và 510 km năm 2045.

UBND TP HCM vừa ban hành đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho mạng lưới đường sắt đô thị giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2050. Mục tiêu là hình thành đội ngũ trình độ cao, đủ năng lực quy hoạch, xây dựng, quản lý, vận hành và bảo trì metro theo chuẩn quốc tế.

Các đoàn tàu Metro số 1 ở Depot Long Bình. Ảnh: Quỳnh Trần

Chương trình gồm hai nhóm: đào tạo dài hạn và bồi dưỡng tổng quan - nâng cao cho từng vị trí. Nội dung tập trung vào kỹ thuật, hạ tầng, công nghệ, quy hoạch đô thị theo mô hình TOD, môi trường, an toàn và quản lý rủi ro. Nhóm lãnh đạo thành phố, sở ngành sẽ được cập nhật cơ chế, chính sách, mô hình tài chính - đầu tư và xu hướng phát triển đường sắt đô thị trên thế giới.

TP HCM đặt mục tiêu đến 2030 sẽ đào tạo chuyên sâu ít nhất 50% trong 60 cán bộ quản lý đường sắt đô thị, có 5-10 thạc sĩ. Đến 2035, 80% được đào tạo, gồm 30% thạc sĩ và 10% tiến sĩ. Giai đoạn 2035-2045, lực lượng này được chuẩn hóa 100%, với hơn 50% thạc sĩ và 10-20% tiến sĩ.

TP HCM sẽ đào tạo 160 nhân sự quản lý dự án metro đến 2030, tăng lên 310 người năm 2035 và 400 người năm 2045. Lãnh đạo thành phố và các sở, ngành liên quan được bồi dưỡng hằng năm. Mỗi năm, tối thiểu 50% cán bộ metro được cử ra nước ngoài học tập, cập nhật công nghệ và kinh nghiệm vận hành.

Hiện TP HCM mới đưa vào khai thác tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và chuẩn bị khởi công Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Nhu cầu nhân lực lớn khiến thành phố vẫn phụ thuộc chuyên gia nước ngoài, do đó việc đào tạo bài bản được xem là điều kiện cần để làm chủ hệ thống metro trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ những năm tới.

Giang Anh