TP HCM còn 10 trung tâm đăng kiểm hoạt động

Thành phố có 10 trên tổng số 17 trung tâm đăng kiểm hoạt động, công suất kiểm tra đạt hơn 1.800 lượt xe mỗi ngày, theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải TP HCM.

Thông tin được Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Bùi Hoà An nói tại họp báo chiều 29/12, trong bối cảnh nhiều cơ sở đăng kiểm ở TP HCM bị dừng hoạt động do sai phạm khiến việc kiểm tra xe đến hạn bị ùn tắc. Hiện, TP HCM có hơn 850.000 ôtô, chiếm 17% tổng số ôtô cả nước, nhu cầu đăng kiểm mỗi ngày rất lớn. Nhiều tài xế không nắm thông tin đưa xe đến các trung tâm bị đóng cửa, mất thời gian.

Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bùi Hoà An thông tin tại họp báo, chiều 29/12. Ảnh: Thu Hằng

10 trung tâm đang hoạt động gồm: 50-01S, đường số 7, phường Tân Tạo, Bình Tân; 50-02S, 343/20 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11; 50-03S, số 79 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh và 50-04V, đường G, phường Thạnh Mỹ Lợi đều thuộc TP Thủ Đức; 50-05V, 1A Hồng Hà, phường 2, Tân Bình; 50-06V, 118 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7; 50-08D, số 218/42 đường TA28, phường Thới An, quận 12; 50-12D, D3/16G, khu Phố 4 ,thị trấn Tân Túc và 50-13D, Số A5/20H6, Trần Đại Nghĩa, Ấp 1, Tân Kiên thuộc huyện Bình Chánh; 50-14D, số 5A, quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn.

Ông An cho biết hiện Sở Giao thông Vận tải không thể thống kê số ôtô chờ đăng kiểm tại TP HCM vì người dân có thể thực hiện việc này ở bất kỳ tỉnh, thành trên cả nước. Tuy nhiên, hiện trung bình mỗi tháng TP HCM đăng kiểm khoảng 54.000 xe. Trong tháng 12 đã đăng kiểm khoảng 43.000 ôtô, tức không vượt so với trung bình hàng tháng. Việc ùn tắc do nhiều trung tâm bị đình chỉ trong thời gian ngắn khiến xe dồn lại.

Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu 10 trung tâm trên tăng người, làm thêm thời gian, kể cả ngày nghỉ, để đáp ứng nhu cầu kiểm định xe. "Hiện có nơi đã làm việc tới 20h, thậm chí 22h, làm cả thứ 7", ông An nói và cho biết dịp Tết Dương lịch tới, ba trung tâm đăng kiểm trực thuộc Sở Giao thông Vận tải (50-01S, 50-02S, 50-03S) chỉ nghỉ ngày 1/1, còn lại làm hết lễ.

Dòng xe chờ đăng kiểm ở trung tâm tại quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, ngày 29/12.

Kiểm định ôtô tại TP HCM và các tỉnh phía Nam ùn tắc hơn một tuần qua sau khi Công an thành phố điều tra đường dây đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác tại nhiều cơ sở đăng kiểm của các địa phương này. Nhà chức trách đã khởi tố 43 người liên quan, khám xét 12 trung tâm (5 ở các tỉnh, 12 tại TP HCM)

Theo cơ quan điều tra, giám đốc các trung tâm đăng kiểm đã nhận "lót tay" rồi chỉ đạo nhân viên bỏ qua các vi phạm của xe đến kỳ kiểm tra. Cụ thể, trung tâm bỏ qua các lỗi trong công đoạn kiểm tra thủ công, cho thuê các phụ tùng thay thế các phụ tùng không đảm bảo tiêu chuẩn, sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải...

Điều tra bước đầu xác định, lãnh đạo các trung tâm đã nhận tiền của chủ 70.000 ôtô, thông qua "cò" đưa xe đến kiểm định, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng. Ngoài việc mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an kiến nghị thu hồi giấy chứng nhận kiểm định đã cấp sai quy định; ngăn chặn ngay các xe không đảm bảo an toàn, kỹ thuật chạy trên đường.

Thu Hằng