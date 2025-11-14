TP HCM có 3 tân Phó chủ tịch UBND

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Công Vinh, Chánh thanh tra Trần Văn Bảy, Phó ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Nguyên Dinh, được bầu Phó chủ tịch UBND TP HCM.

Ba tân Phó chủ tịch UBND TP HCM được HĐND TP HCM khóa X bầu làm Phó chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp chuyên đề ngày 14/11. Cùng với việc miễn nhiệm Phó chủ tịch thường trực Nguyễn Văn Thọ trước đó, thành phố hiện có 9 Phó chủ tịch UBND TP HCM.

Ông Nguyễn Công Vinh, 53 tuổi, trình độ cử nhân Luật, quê Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), là cán bộ trưởng thành từ cơ sở. Ông từng giữ các vị trí Chánh văn phòng, Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ ngày 1/7, khi tỉnh này sáp nhập với TP HCM, ông làm Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Trần Văn Bảy, 54 tuổi, trình độ thạc sĩ Luật, quê tỉnh Đồng Nai. Trước khi công tác trong bộ máy chính quyền thành phố, ông Bảy từng là Phó phòng đào tạo Trường đại học Luật TP HCM. Ông từng giữ vị trí Phó giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND quận 9 (cũ), Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tháng 6/2024, ông Bảy được bổ nhiệm làm Chánh thanh tra TP HCM và tiếp tục giữ vị trí này khi thành phố sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu (ngày 1/7). Ông được đánh giá có kinh nghiệm sâu trong lĩnh vực pháp chế, thanh tra và quản lý đô thị.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, 45 tuổi, trình độ thạc sĩ Xây dựng cầu đường, cử nhân Luật, quê TP Huế. Ông từng là Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện và sau đó là Bí thư Huyện ủy Châu Đức, trước khi được điều động làm Bí thư Thành ủy Vũng Tàu đầu năm 2025.

Từ ngày 1/7, khi tỉnh này sáp nhập với TP HCM, ông Dinh giữ chức Phó ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

Theo Kết luận 187 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, với TP HCM, số lượng Phó chủ tịch UBND tối đa không vượt quá 3 người so với quy định hiện hành, tức được 8 cấp phó. TP HCM hiện có 9 Phó chủ tịch, trong đó có một cấp phó được tăng thêm để phụ trách Nghị quyết 98 về thực hiện thí điểm một số cơ chế đặc thù.

Thường trực UBND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026 có 10 thành viên, đứng đầu là ông Nguyễn Văn Được (57 tuổi), Chủ tịch UBND thành phố. 9 Phó chủ tịch gồm: bà Trần Thị Diệu Thúy (48 tuổi) và các ông Nguyễn Lộc Hà (51 tuổi), Nguyễn Mạnh Cường (46 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (53 tuổi), Bùi Minh Thạnh (54 tuổi), Bùi Xuân Cường (50 tuổi), Nguyễn Công Vinh, Hoàng Nguyên Dinh và Trần Văn Bảy.

Tại kỳ họp này, HĐND TP HCM cũng bầu Uỷ viên UBND TP HCM đối với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm và Giám đốc Sở Du lịch Phạm Huy Bình.

TP HCM sau sáp nhập rộng hơn 6.700 km2 và quy mô dân số khoảng 14 triệu người, chiếm 1/4 GDP, 1/3 ngân sách và 1/5 kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Quy mô GRDP đã vượt 100 tỷ USD. Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I đặt mục tiêu trong 5 năm tới, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10-11%, GRDP bình quân đầu người hướng đến 14.000-15.000 USD vào năm 2030.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo lần này nhằm đáp ứng yêu cầu điều hành khối lượng công việc lớn của thành phố - trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ của cả nước.

