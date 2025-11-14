Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM làm Phó chủ tịch HĐND

Ông Nguyễn Văn Thọ, 57 tuổi, Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM được bầu làm Phó chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Thọ được HĐND TP HCM khóa X bầu làm Phó chủ tịch HĐND tại kỳ họp chuyên đề sáng 14/11. Trước đó, ông đã được các đại biểu thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố.

Tân Phó chủ tịch HĐND thành phố quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), trình độ cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật. Ông từng giữ chức vụ Phó chánh thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu và Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc. Ông giữ vị trí Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ tháng 12/2019 đến ngày 30/6.

Khi địa phương này sáp nhập vào TP HCM (ngày 1/7), ông được phân công là Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố.

Tân Phó chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Văn Thọ, sáng 14/11. Ảnh: Thanh Tùng

Giai đoạn ông Thọ giữ vị trí Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, địa phương này hoàn thành 36/37 chỉ tiêu hằng năm. Ông chỉ đạo lập và trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030; thúc đẩy nhiều chính sách an sinh như hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người từ 65 tuổi, miễn học phí toàn cấp và giảm nghèo bền vững. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, giúp các chỉ số PCI, PAPI, PAR Index... tăng thứ hạng.

Ở vai trò Phó chủ tịch Thường trực UBND TP HCM sau hợp nhất, ông phụ trách lĩnh vực nội chính, pháp chế. Ông cũng chủ trì 15 cuộc họp chuyên đề nhằm xử lý các điểm nghẽn của hàng trăm dự án đầu tư công, tư nhân và tài sản công, giúp giải quyết hơn 80% hồ sơ tồn đọng, góp phần khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trong chương trình hành động khi được bầu làm Phó chủ tịch HĐND TP HCM, ông Thọ cam kết cùng Thường trực HĐND đôn đốc UBND và các cơ quan nhà nước thực hiện đúng chủ trương, giữ mối liên hệ chặt chẽ với đại biểu và cử tri.

Ông cũng nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, giải quyết kiến nghị của người dân, đa dạng hóa kênh tiếp nhận phản ánh, đồng thời phối hợp chặt với UBND để triển khai nghị quyết hiệu quả, tránh tình trạng "quyết sách nằm trên giấy". Trong thời gian tới, ông cùng Thường trực HĐND sẽ lãnh đạo, tổ chức chuẩn bị cho cuộc bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Như vậy, Thường trực HĐND thành phố hiện có ba người là ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND thành phố (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũ), 4 Phó chủ tịch là các ông: Nguyễn Văn Thọ, Trần Văn Tuấn, Huỳnh Thanh Nhân và bà Nguyễn Trường Nhật Phượng.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND TP HCM với ông Phạm Thành Kiên đã được điều động giữ vị trí Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP HCM.

Lê Tuyết