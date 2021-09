TP HCM chuẩn bị 11 chiến lược chống Covid-19, phục hồi kinh tế

UBND TP HCM phân công nhiệm vụ từng Phó chủ tịch và lãnh đạo sở, ngành để triển khai kế hoạch về phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế sau 15/9.

Theo văn bản phân công nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch 3066 do Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi vừa ký, Phó chủ tịch thường trực Lê Hòa Bình phụ trách các bộ tiêu chí an toàn về phòng, chống Covid-19 trên các lĩnh vực; vấn đề dân cư và nhà ở; huy động các nguồn lực (đầu tư công và tư nhân).

Phó chủ tịch Dương Anh Đức được giao nhiệm vụ phụ trách, chỉ đạo các công tác y tế và giãn cách xã hội; ứng dụng khoa học công nghệ; giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần; thông tin - truyền thông, đối ngoại.

Công tác xét nghiệm, truy vết; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội do Phó chủ tịch Ngô Minh Châu phụ trách, chỉ đạo.

Phó chủ tịch Võ Văn Hoan phụ trách, chỉ đạo về công tác an sinh xã hội và đảm bảo các vấn đề xã hội (lao động, việc làm; chính sách chăm lo cho người già neo đơn, trẻ em bị mồ côi do dịch Covid-19) cho người dân.

Việc phục hồi kinh tế và đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm cho người dân do Phó chủ tịch Phan Thị Thắng phụ trách, chỉ đạo.

Ông Phan Văn Mãi giao Thường trực UBND TP HCM sớm hoàn thiện kế hoạch chi tiết cho từng nội dung, trình chính quyền thành phố phê duyệt trước ngày 25/9.

Nhiều cửa hàng ở quận 7 được thí điểm hoạt động lại ngày 16/9. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 8 mở rộng của Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM, Thành ủy thành phố thống nhất với 11 nội dung chiến lược trong kế hoạch do Ban cán sự đảng UBND thành phố trình. Tuy nhiên, đến nay, TP HCM vẫn chưa chính thức công bố bản kế hoạch về các chiến lược này.

11 chiến lược này gồm: y tế và giãn cách xã hội; chiến lược phục hồi kinh tế; về an sinh xã hội; đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa lương thực thực phẩm cho người dân; công tác đảm bảo các vấn đề xã hội cho nhân dân; công tác huy động các nguồn lực; ứng dụng khoa học công nghệ; giáo dục đào tạo; chăm sóc sức khoẻ tinh thần; công tác thông tin truyền thông; đối ngoại, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Ban cán sự đảng UBND TPHCM được giao sớm ban hành các chính sách đối với các doanh nghiệp khi phục hồi kinh tế; các chính sách nhằm thu hút mọi nguồn lực xã hội vào lĩnh vực kinh tế-xã hội, nhất là hệ thống y tế. Đồng thời chính quyền thành phố rà soát các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM đề ra cho phù hợp với giai đoạn mới.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, trong các kế hoạch, chiến lược về y tế là trung tâm trong phòng chống dịch. Vì vậy, trong chiến lược này UBND thành phố cần đánh giá những điểm mạnh - yếu, thực trạng hệ thống y tế TP HCM. Ông cũng lưu ý trong chiến lược y tế cũng phải nêu lên đặc điểm dân số, điều kiện sống, những điều kiện tiếp cận y tế của người dân trong bối cảnh hiện nay...

Đến nay, TP HCM ghi nhận 362.493 ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư và 14.124 người tử vong do Covid-19. Đô thị lớn nhất nước đã trải qua gần 4 tháng giãn cách xã hội với nhiều cấp độ, trong đó có 33 ngày siết chặt giãn cách theo nguyên tắc "ai ở đâu yên đó".

Khảo sát của Ban nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) và VnExpress, trong 21.000 doanh nghiệp, 70% đã đóng cửa. Hàng chục nghìn lao động mất việc, thu nhập giảm sút, đặc biệt là nhóm nhập cư và thu nhập thấp.

