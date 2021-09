TP HCM lên kế hoạch phục hồi kinh tế sau ngày 15/9

Thành phố lập Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế theo hai giai đoạn từ ngày 15/9 đến 31/12 và năm 2022 cùng những năm tiếp theo.

Nội dung được đề cập trong quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế thành phố do Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi vừa ký.

Ban chỉ đạo được thành lập trong bối cảnh TP HCM đã ghi nhận 245.188 ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư và trải qua 13 ngày thực hiện siết chặt giãn cách theo nguyên tắc "ai ở đâu yên đó". Trước đó, nhằm triển khai Nghị quyết 86 của Chính phủ về kiểm soát dịch Covid-19, thành phố đã quyết định kéo dài thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16 thêm 30 ngày, từ 15/8 đến 15/9.

Công nhân Công ty Pouyuen làm việc tại phân xưởng, tháng 6/2021. Ảnh: Lê Tuyết

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP HCM làm trưởng ban, Phó chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình làm phó ban thường trực. Bốn Phó chủ tịch khác làm phó ban gồm: bà Phan Thị Thắng và các ông Võ Văn Hoan, Dương Anh Đức, Ngô Minh Châu.

Các thành viên gồm: ông Tăng Chí Thượng (Giám đốc Sở Y tế), bà Lê Thị Huỳnh Mai (Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư), bà Phạm Thị Hồng Hà (Giám đốc Sở Tài chính), ông Bùi Tá Hoàng Vũ (Giám đốc Sở Công thương), ông Huỳnh Văn Hạnh (Giám đốc Sở Tư pháp), ông Trần Hoàng Quân (Giám đốc Sở Xây dựng), ông Hà Phước Thắng (Chánh văn phòng UBND thành phố), ông Trần Hoàng Ngân (Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thành phố); GS.TS y khoa Nguyễn Tấn Bỉnh và TS Vũ Thành Tự Anh (Trường chính sách công và quản lý Fulbight, Trường ĐH Fulbight Việt Nam).

Thành phố cũng lập các tổ tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế thành phố gồm: tổ công tác phòng, chống dịch do Phó chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Đức làm tổ trưởng, Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng làm tổ phó và 9 thành viên.

Tổ công tác an sinh xã hội do Phó chủ tịch UBND thành phố Võ Văn Hoan làm tổ trưởng, Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội Lê Minh Tấn làm tổ phó và 10 thành viên; tổ công tác phục hồi kinh tế do Phó chủ tịch UBND thành phố Phan Thị Thắng làm tổ trưởng, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai làm tổ phó và 12 thành viên; tổ công tác thúc đẩy các dự án đầu tư do Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Hòa Bình làm tổ trưởng; Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Trần Hoàng Quân làm tổ phó và 9 thành viên.

Hữu Công