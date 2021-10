TP HCM chưa thể đón khách quốc tế trong năm 2021

Lộ trình khôi phục của ngành du lịch TP HCM dự kiến chia làm ba giai đoạn và sang năm 2022 mới tính việc mở cửa với quốc tế.

Sở Du lịch TP HCM cho biết đang xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động ngành. Lộ trình dự kiến chia làm ba giai đoạn trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19 đến cuối năm, tập trung kết nối lại thị trường nội địa và đến năm 2022 mới tính đến việc đón khách quốc tế trở lại. Nguyên tắc được áp dụng là "An toàn tới đâu mở cửa tới đó và mở cửa thì phải an toàn".

Riêng tháng 10/2021, TP HCM chỉ mở cửa hoạt động du lịch theo tiến trình kiểm soát dịch bệnh của các địa phương và chỉ mở cửa trên địa bàn "vùng xanh". Các chương trình du lịch chỉ được tổ chức theo phương thức khách đoàn, đi và về trong ngày tại điểm tham quan ở nơi đã kiểm soát được dịch như huyện Củ Chi, Cần Giờ...

Doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, điểm tham quan du lịch phải bảo đảm các điều kiện theo Bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch. Trong trường hợp dịch Covid-19 diễn biến xấu, ngành du lịch thành phố sẽ giảm quy mô và phạm vi của các loại hình hoạt động.

Khách đi tour khép kín ở Cần Giờ ngày 3/10. Ảnh: Huỳnh Nhi

Hiện du lịch TP HCM đang triển khai thí điểm tour du lịch khép kín tại huyện Cần Giờ và Củ Chi phục vụ tuyến đầu chống dịch, đồng thời cũng tập trung xây dựng nguồn lực, kết nối các tỉnh, thành để phát triển tuyến, điểm an toàn liên vùng.

Theo thống kê trong 9 tháng đầu năm 2021, hoàn toàn không có khách quốc tế mới đến TP HCM; khách du lịch nội địa, ước đạt 7.750.000 lượt khách, giảm 31% so với cùng kỳ 2020 và 52% so với cùng kỳ 2019. Tổng thu từ khách du lịch 9 tháng năm 2021 đạt 39.523 tỷ đồng, giảm lần lượt 31% so với 9 tháng 2020, giảm 62% so với 9 tháng năm 2019.

Hiện Chính phủ đã đồng ý với đề án của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch về việc thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc vào tháng 11 tới. Sau Phú Quốc, một số địa phương khác như Khánh Hoà, Quảng Ninh, Quảng Nam... cũng sẽ dự kiến đủ điều kiện mở cửa với du khách nước ngoài.

Đình Chương