7 điểm đến trong một ngày khi tới Cần Giờ

Lăng ông Thủy Tướng tọa lạc trên đường Duyên Hải, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ là nơi đón du khách thập phương đến tham quan, cúng bái tri ân Cá Ông cứu người gặp nạn trên biển. Lăng có riêng một gian phòng đặt bộ xương Cá Ông dài 12 m do Viện Bảo tàng TP HCM phục dựng năm 2001, bảo quản trong tủ kính. Vào rằm tháng 8 Âm lịch hàng năm, huyện Cần Giờ tổ chức lễ hội truyền thống "Nghinh Ông" để tôn vinh Cá Ông và các vị thần, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an và an toàn cho người đi biển. Ảnh: Yến Nhi