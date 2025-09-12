TP HCM chốt giờ vào học, tan trường của học sinh

TP HCMHọc sinh từ tiểu học đến THPT vào lớp trong khoảng 7-8h, ra về lúc 16-17h, theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 12/9, Sở ban hành văn bản hướng dẫn giờ ra - vào lớp với trẻ mầm non và học sinh các cấp.

Theo đó, thời gian vào tiết đầu tiên của học sinh tiểu học, THCS, THPT khoảng 7-8h, kết thúc giờ học buổi sáng từ 10h30 trở đi. Buổi chiều, các trường có thể xếp lịch học từ 13h đến 13h30, tan trường từ 16h đến 17h.

Với bậc mầm non, trường đón trẻ lúc 7-8h, trả trẻ từ 16h trở đi.

Sở yêu cầu các trường mở cửa đón học sinh từ 6h30, không để những em đi học sớm hoặc muộn tập trung trước cổng. Nhà trường cũng cần tính toán để bảo đảm giao thông xung quanh thông thoáng vào giờ cao điểm. Trong đó, những trường nằm gần nhau trên cùng một trục đường cần phối hợp bố trí giờ ra - vào lớp lệch nhau tối thiểu 15 phút.

Học sinh trường tiểu học Bùi Văn Mới, phường Phước Long, trong giờ học, ngày 5/9. Ảnh: Quỳnh Trần

TP HCM hiện có hơn 2,5 triệu học sinh các cấp. Trước đây, khu vực TP HCM cũ quy định tiết 1 từ 7h-7h15 trở đi, mỗi ngày tối đa 8 tiết học.

Tuy nhiên, hướng dẫn dạy học hai buổi mỗi ngày của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đầu tháng 8 quy định số tiết chỉ còn 7. Nhiều hiệu trưởng cho biết nếu giữ nguyên khung thời gian của năm học trước, học sinh sẽ ra về lúc hơn 15h, rất khó để phụ huynh đưa đón.

Vì thế, trước khi có chỉ đạo của Sở, một số trường đã chủ động lùi giờ vào lớp buổi sáng và chiều 15-30 phút để giờ ra về rơi vào khoảng sau 16h.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu trường học sắp xếp thời khóa biểu một cách hợp lý, không dàn trải sang thứ bảy, tránh gây xáo trộn đời sống. Nếu có, trường nên bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo cho những em chưa đạt, hoặc tổ chức các câu lạc bộ thể thao trên tinh thần tự nguyện, chủ động của học sinh.

Lệ Nguyễn