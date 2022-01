TP HCM cho trẻ 3-6 tuổi đi học trước

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM dự kiến đón trẻ mẫu giáo 3-6 tuổi trước, trong kế hoạch mở cửa trường mầm non sau Tết Nguyên đán.

Thông tin trên được Phòng Giáo dục Mầm non nêu tại cuộc họp trực tuyến ngày 19/1 của Sở Giáo dục và Đào tạo với các quận, huyện về kế hoạch năm học của bậc mầm non. Cho trẻ 3-6 tuổi đi học trước giúp các trường từng bước thích ứng, có kinh nghiệm xử lý tình huống khi cho toàn bộ trẻ đi học lại.

Thời gian đầu, các trường mầm non được tổ chức bán trú nhưng không có ăn sáng. Giáo viên sẽ hướng dẫn trẻ thực hiện các thao tác vệ sinh cá nhân như rửa tay, đeo khẩu trang, sát khuẩn đúng cách; giáo dục ý thức giữ gìn bản thân, nhận biết các biểu hiện bệnh. Với trẻ 5 tuổi, các trường đảm bảo nội dung giáo dục nhằm chuẩn bị nền tảng, kỹ năng học tập trước khi vào lớp 1.

Như vậy, sau Tết Nguyên đán, các trường mầm non, lớp mầm non tư thục có thể được mở cửa để đón trẻ 3-6 tuổi. Nhóm trẻ dưới 3 tuổi sẽ đến trường sau đó.

Trẻ ở trường Mầm non 1 (quận 5) trong buổi học tháng 11/2019. Ảnh: Quỳnh Trần

TP HCM có hơn 350.000 trẻ ở bậc mầm non với hơn 1.360 trường, hơn 1.800 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục. Trong đợt dịch thứ tư, tất cả cơ sở giáo dục mầm non ngừng hoạt động liên tục 7 tháng. Đến nay, 20 trường mầm non tư thục và 79 nhóm lớp đã giải thể.

Trước đó, UBND TP HCM ban hành kế hoạch khung thời gian năm học 2021-2022 với giáo dục mầm non. Trẻ đến trường từ tháng 2 trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh, dự kiến thúc năm học vào cuối tháng 7.

Nhiều phụ huynh vui khi trường mầm non được mở cửa, bởi họ phải xoay xở đủ cách trông con từ tháng 10/2021. Trong khi đó, một số cha mẹ lưỡng lự vì trẻ mầm non chưa được tiêm vaccine, dịch còn phức tạp.

Việc mở cửa trường mầm non cũng nằm trong phương án tổ chức dạy trực tiếp sau Tết Nguyên đán, được Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM trình Thường trực UBND TP HCM ngày 17/1. Theo đó trẻ mầm non, học sinh tiểu học và lớp 6 được đi học trực tiếp từ 14/2 trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ.

Phương án đang được UBND TP HCM xem xét.

Mạnh Tùng