TP HCM chi hơn 2.200 tỷ đồng nâng cấp hệ thống kênh Đông Củ Chi

TP HCM sẽ chi hơn 2.200 tỷ đồng nâng cấp hệ thống kênh Đông Củ Chi, đảm bảo cấp một triệu m3 nước thô mỗi ngày cho sinh hoạt, công nghiệp và tưới tiêu phía tây bắc.

Dự án thuộc giai đoạn 2 của chương trình nâng cấp hệ thống thủy lợi kênh Đông, vừa được UBND TP HCM phê duyệt chủ trương đầu tư. Công trình thực hiện đến năm 2028, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư.

Tuyến kênh đi qua các xã An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội và Củ Chi (huyện Củ Chi cũ), với quy mô kiên cố hóa, mở rộng mạng lưới kênh và xây mới hệ thống vận hành, quan trắc. Dự án hướng tới mục tiêu đảm bảo an ninh nguồn nước, giảm khai thác nước ngầm và chống sụt lún.

Hệ thống kênh thuộc mạng lưới thủy lợi kênh Đông Củ Chi nhìn từ trên cao, tháng 4/2025. Ảnh: Hạ Giang

Sau khi hoàn thành, hệ thống sẽ cấp nước ổn định cho 7.000-11.500 ha đất nông nghiệp, cây xanh, thủy sản và tiêu thoát nước cho hơn 5.800 ha lưu vực kênh TCC1, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và công nghiệp đến năm 2045.

Tổng vốn đầu tư khoảng 2.259 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, gồm gần 1.800 tỷ đồng cho xây dựng và thiết bị, phần còn lại dành cho quản lý dự án và dự phòng.

Kênh Đông Củ Chi được xây dựng năm 1985, dẫn nước từ hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) qua kênh Chính Đông, sau đó phân phối vào các kênh nhánh tưới với tổng chiều dài khoảng 630 km. Hệ thống không chỉ cấp nước và tưới tiêu cho nông nghiệp mà còn đóng vai trò là tuyến giao thông nội đồng của địa phương.

Trước đó, giai đoạn 1 của dự án (năm 2018) đã được TP HCM đầu tư 500 tỷ đồng nhằm chống sạt lở, cải tạo kênh tưới, cống điều tiết và hiện đại hóa thiết bị. Tuy nhiên, do kinh phí hạn chế, nhiều hạng mục xuống cấp, nên thành phố tiếp tục triển khai giai đoạn 2 để đồng bộ toàn hệ thống.

Giang Anh