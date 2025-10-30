Nhà nghiêng, tường đứt gãy nơi sụt lún nhất TP HCM

Tòa nhà phía sau là nơi ăn, ở và tập luyện của hơn 30 vận động viên đấu kiếm TP HCM. Tại đây, tường và cột đều bị hư hại, nền xi măng xung quanh nứt gãy, chỗ nhô lên, chỗ lún xuống.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch UBND phường An Lạc, cho biết khu vực có nền đất yếu nên chịu tác động nặng nhất thành phố. Chính quyền đã ghi nhận tình trạng tương tự tại nhiều nhà dân, công trình và cả trụ sở các cơ quan như tòa án, viện kiểm sát...