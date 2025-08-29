TP HCM chi hơn 12.400 tỷ đồng xây đường nối và nút giao trên Vành đai 3

Thành phố sẽ chi 12.440 tỷ đồng xây nút giao Gò Công trên Vành đai 3 quy mô 4 tầng và đường nối xa lộ Hà Nội đến nút giao này.

Chủ trương đầu tư hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công trên Vành đai 3 TP HCM và nhánh nối xa lộ Hà Nội đến nút giao này được HĐND TP HCM thông qua tại kỳ họp chuyên đề chiều 28/8.

Phối cảnh nút giao Gò Công trên tuyến Vành đai 3. Ảnh: Ban Giao thông TP HCM

Công trình có tổng chiều dài 5,9 km gồm hạng mục nút giao Gò Công trên tuyến Vành đai 3 và đường nối đến nút giao xa lộ Hà Nội (nút giao Trạm 2). Dự án gồm hai đường song hành, tổng cộng 6 làn xe, đi qua 3 phường Tăng Nhơn Phú, Long Bình và Long Phước.

Nút giao Gò Công quy mô 4 tầng, kết hợp đảo tròn. Hạng mục chính gồm các nhánh rẽ (N1-N4) với hai làn xe mỗi nhánh, hầm chui kết nối xa lộ Hà Nội – Long Phước – cầu Đồng Nai 2 sẽ được đầu tư ở giai đoạn sau. Trên Vành đai 3, công trình sẽ bổ sung thêm một cầu cạn 4 làn, nâng quy mô hoàn chỉnh lên 8 làn.

Ngoài ra, dự án xây nhiều cầu vượt, làm hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hầm chui, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng.

Dự án tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng từ quý 4 năm nay đến hết năm 2026, khởi công đầu năm 2027 và hoàn thành quý cuối năm 2028.

Theo UBND TP HCM, nhánh nối từ xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công giữ vai trò tuyến trục kết nối then chốt, liên thông Vành đai 3 với Vành đai 2 và mạng lưới giao thông đô thị hiện hữu. Khi hoàn thành, dự án sẽ giúp điều tiết hợp lý lưu lượng, giảm áp lực cho các tuyến lân cận, nâng cao năng lực vận tải và khả năng kết nối giữa TP HCM với Đồng Nai và khu vực Bình Dương cũ.

Vành đai 3 dài hơn 90 km đi qua TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Đến nay, đoạn dài 15,3 km ở tỉnh Bình Dương cũ đã xong. Phần còn lại hơn 76 km đang triển khai với tổng vốn 75.400 tỷ đồng. Tuyến dự kiến hoàn thành năm 2026, giúp tăng kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực trọng điểm phía Nam.

Lê Tuyết