TP HCM báo động dịch sốt xuất huyết

TP HCM ghi nhận 6 ca tử vong vì sốt xuất huyết trong gần 5 tháng qua, số ca nặng tăng 500%, số ca mắc tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Dịch sốt xuất huyết tại TP HCM đang rất đáng báo động", ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố (HCDC), nói tại họp báo về công tác phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP HCM chiều 19/5. Đây không phải lần đầu tiên trong một tháng qua TP HCM cảnh báo về dịch sốt xuất huyết năm nay diễn biến phức tạp. Từ cuối tháng 4, HCDC đã cảnh báo sốt xuất huyết vào mùa và nguy cơ bùng phát theo sau Covid.

Cụ thể, hiện thành phố ghi nhận 8.248 ca sốt xuất huyết, trong đó 175 ca nặng, 6 ca tử vong. Cùng kỳ năm 2021, số ca tử vong do sốt xuất huyết tại thành phố là 2, cả năm có 9 ca mất. Một tháng trước, số ca sốt xuất huyết tại TP HCM khoảng 4.500, với 109 ca nặng, hai ca tử vong do phát hiện và nhập viện trễ.

Thời điểm 2009 - năm sốt xuất huyết bùng phát thành dịch với hơn 20.000 ca, số bệnh nhân nặng là 38.

Cuối tháng 4, Bộ Y tế cảnh báo số ca mắc sốt xuất huyết có thể tăng trong thời gian tới do bắt đầu vào mùa dịch. Ở Bình Dương, hơn 2.200 ca sốt xuất huyết kể từ đầu năm, trong đó 5 trường hợp tử vong. Tại Đồng Nai, số ca mắc trong tháng 4 là 524, tăng hơn 150 ca so với tháng trước. Các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ cũng ghi nhận số ca tăng cao, như TP Long Xuyên (An Giang) 4 tháng đầu năm gần 200 ca, tăng gần ba lần cùng kỳ năm ngoái.

Ông Tâm cho biết, trước tình hình trên, ngành y tế TP HCM thường xuyên kiểm tra, giám sát các địa bàn trọng điểm, các điểm nguy cơ, giám sát ổ dịch và việc xử lý dịch của các địa phương. HCDC cũng tổ chức tập huấn cách xử lý, ngăn ngừa dịch cho nhân viên y tế các quận huyện, phường xã.

Bé trai 12 tuổi, sốc sốt xuất huyết nặng dẫn đến suy hô hấp, rối loạn đông máu... điều trị tích cực hồi đầu tháng 5. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Tác nhân gây sốt xuất huyết là virus Dengue, bệnh không lây trực tiếp từ người qua người, muỗi vằn là trung gian truyền bệnh. Sốt xuất huyết nguy hiểm ở chỗ chưa có vaccine phòng ngừa hay thuốc đặc trị. Bệnh dễ dẫn đến tử vong khi cơ thể chảy máu, gây sốc. Ba biện pháp tốt nhất để dự phòng bệnh là diệt loăng quăng, diệt muỗi và không cho muỗi đốt.

Bên cạnh dịch sốt xuất huyết, ông Tâm cho biết thêm dịch tay chân miệng tại thành phố hiện nay giảm hơn 74% so với cùng kỳ năm ngoái, với 2.370 ca, chưa ghi nhận tử vong. Tuy nhiên, phụ huynh và trường học vẫn cần cảnh giác cao độ. Bệnh này thường xảy ra ở trẻ dưới 10 tuổi, phổ biến ở trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh lây truyền từ người sang người, qua đường tiêu hóa, phân, bóng nước nổi trên da.

Do đó, phòng ngừa bệnh đơn giản và hiệu quả nhất bằng cách vệ sinh tay thường xuyên và đúng cách cho trẻ, người giữ trẻ, người thường xuyên tiếp xúc với trẻ; rửa tay với xà phòng tối thiểu 30 giây... Đồng thời, thường xuyên vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, nhất là sàn nhà, tay nắm cửa, bàn ghế, đồ chơi... và thực hiện ăn chín, uống sôi.

Đại diện HCDC cũng cho rằng thành phố đã kiểm soát tốt được dịch Covid-19 từ trước kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1/5. Hiện, trung bình mỗi ngày thành phố chỉ ghi nhận dưới 40 ca Covid mới.

