TP Dĩ An hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

UBND TP Dĩ An cho biết, trong tháng 8, thành phố đã thông qua và hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Theo bản dự thảo, chậm nhất đến cuối năm 2021, Dĩ An sẽ trở thành đô thị loại II và đến năm 2025 cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại I. Vì vậy, phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 không bố trí đất sản xuất phi nông nghiệp xen cài trong các khu dân cư mà chỉ bố trí trong các khu sản xuất tập trung, đồng thời đóng cửa các mỏ khai thác đá và chuyển sang phát triển du lịch sinh thái nhằm bảo vệ môi trường, phát triển đô thị Dĩ An văn minh, hiện đại trong tương lai.

Đến năm 2030, thành phố không còn đất nông nghiệp, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp hiện nay sẽ được chuyển sang đất phi nông nghiệp để phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội, phát triển đô thị của thành phố. Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 phù hợp với định hướng phát triển đô thị của thành phố.

Một góc thành phố Dĩ An, Bình Dương. Ảnh: Ngọc Thanh/ Báo Bình Dương

Trong tháng 8, Dĩ An cấp mới 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu tái định cư Tân Đông Hiệp B. Lũy kế từ đầu năm đến nay, thành phố cấp 570 giấy chứng nhận cho các hộ dân thuộc các khu dân cư, tiếp nhận và giải quyết 24/54 hồ sơ hành chính trên lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, xác minh, giải quyết 4/10 đơn khiếu nại, kiến nghị về đất đai.