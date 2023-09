Toyota Wigo thu hẹp khoảng cách với Hyundai i10

Tháng 8, khoảng cách doanh số của i10 (385 xe) và Wigo (225 xe) chỉ còn là 160 xe, con số này trong tháng 6, 7 là 429, 201.

Trong tháng 8, doanh số xe phân khúc A giảm 26% so với tháng trước, chỉ có 682 xe giao đến khách hàng, khác biệt 245 xe so với tháng trước (927 xe bán ra), 463 xe so với tháng 6 (1.145 xe bán ra, hiện là tháng có doanh số cao nhất tính đến 8/2023). Đây là lần thứ hai xe phân khúc A giảm doanh số liên tiếp kể từ khi mức doanh số tăng cao vào giữa năm nay, là lúc mẫu Toyota Wigo mới được giao đến khách hàng.

Vị trí đầu bảng vẫn thuộc về Hyundai i10, với 385 xe giao đến khách hàng, ít hơn 130 xe so với tháng trước, tương đương mức giảm 25%. Đây là mẫu xe chưa từng bị "cướp" ngôi đầu bảng từ đầu năm 2023 đến nay.

Tuy nhiên, tân binh Toyota Wigo kể từ lúc được bán ra vào tháng 6 đã chiếm lĩnh vị trí thứ hai, và duy trì vị trí này cho đến thời điểm hiện tại. Trong tháng này Wigo bán ra 225 xe, ít hơn 89 so với tháng trước, tương đương mức giảm 28%. Qua từng tháng, Wigo càng thu hẹp khoảng cách với ngôi vị đầu bảng của i10, trong tháng 6, 7, 8 sự khác biệt này lần lượt là 429, 201, 160 xe.

Doanh số của Kia Morning trong tháng giảm, chỉ có 72 xe được bán ra, thấp hơn tháng trước 26 xe, tương đương mức giảm 27%. Như vậy trong tháng này, cả ba mẫu xe có biên độ giảm gần như tương đương nhau.

Trong phân khúc xe cỡ A, Wigo (360-405 triệu đồng) có mức giá bán thấp hơn so với đối thủ i10 (360-455 triệu đồng), và Morning (389-454 triệu đồng). Ngoài ra, Wigo được trang bị các tính năng an toàn duy nhất trong phân khúc bao gồm cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA.

Toyota Wigo tại thị trường Việt Nam. Ảnh: TVN

Mặc dù tháng 8 là tháng thứ hai áp dụng ưu đãi 50% trước bạ cho xe lắp ráp, sản xuất trong nước, thị trường vẫn chưa thể khởi sắc. Sự giảm sút trong doanh số không chỉ xảy ra ở phân khúc A, mà còn ở nhiều phân khúc khác.

Điều này được các đại lý giải thích do các khó khăn về kinh tế, và tháng 8 cũng trùng vào thời điểm tháng 7 âm lịch (tháng Ngâu), người dân thường tránh mua sắm vào tháng này theo quan niệm dân gian. Phân khúc A cũng rất ít sự lựa chọn cho khách hàng, với chỉ 2 đại diện từ Hàn và một từ Nhật.

Tân Phan