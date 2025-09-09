Toyota Việt Nam khai tử Innova

Phiên bản số sàn 2.0E MT còn sót lại của Innova đã dừng bán, chấm dứt vòng đời của dòng MPV từng rất "ăn" khách, nhường chỗ cho Innova Cross.

Hãng xe Nhật cho biết Innova đã hết hàng và sẽ ngừng bán vì "thay đổi chiến lược sản phẩm". Hiện tại trên website của Toyota Việt Nam, mẫu xe đa dụng (MPV) Innova đã không còn xuất hiện.

MPV Innova thế hệ cũ. Ảnh: TMV

Trước đó, Toyota Việt Nam bán song song Innova và Innova Cross. Trong đó Innova chỉ có bản số sàn giá 755 triệu đồng, khung gầm thang rời, định hướng dành cho kinh doanh dịch vụ. Innova Cross là mẫu xe mới phát triển, khung gầm liền khối như những chiếc crossover thành thị, định hướng khách hàng gia đình.

Xét lũy kế 7 tháng qua, Innova có doanh số khá khiêm tốn với chỉ 232 xe, thấp nhất phân khúc, còn Innova Cross bán 4.162 xe. Mức doanh số này của Innova Cross hơn hầu hết các mẫu MPV cỡ B, nhưng thấp hơn nhiều Mitsubishi Xpander (9.740 xe). Nếu so với các mẫu MPV cao hơn, Innova Cross bán ít hơn Kia Carnival (5.938 xe).

Mẫu MPV Innova từng được xem là hình mẫu "nồi đồng cối đá" cho những người mua xe chạy dịch vụ hoặc các gia đình đông người tại Việt Nam. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những đối thủ như Mitsubishi Xpander với thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ và tính năng an toàn hơn đã khiến Innova thế hệ cũ dần mất sức hút. Để bắt kịp thị hiếu, Toyota đã đưa về thị trường Việt Nam mẫu Innova Cross thế hệ mới vào tháng 10/2023.

Innova ra mắt Việt Nam từ năm 2006 và nhanh chóng trở thành mẫu MPV bán chạy nhất thị trường trong nhiều năm liền, đặc biệt trong nhóm xe dịch vụ nhờ tính bền bỉ, không gian rộng và chi phí vận hành hợp lý. Doanh số Innova đạt đỉnh năm 2018 với hơn 14.500 xe.

Tuy nhiên sau cột mốc này, sức hút của Innova dần suy giảm khi thị hiếu người dùng chuyển dịch. Thay vì chọn những mẫu MPV cỡ lớn truyền thống, khách hàng ưa chuộng các dòng MPV cỡ nhỏ, giá dễ tiếp cận, tiết kiệm nhiên liệu và linh hoạt hơn trong đô thị, điển hình là Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz. Ngoài ra, các dòng xe điện mới cũng trở thành sự lựa chọn phổ biến cho xe dịch vụ hiện nay, nhờ chi phí vận hành thấp hơn đáng kể so với xe xăng, và ít phải bảo dưỡng nhiều.

Hồ Tân