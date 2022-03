Toyota Veloz giá từ 648 triệu đồng - đối thủ mới của Mitsubishi Xpander

Điểm khác biệt lớn nhất cũng đến từ đầu xe, khi lưới tản nhiệt của Veloz Cross to bản hơn, cụm đèn làm lớn và sắc nét hơn. Ở logo Toyota của Veloz Cross sẽ làm cụm radar để hỗ trợ cho gói an toàn Toyota Safety Sence (TSS).

Xe có hai phiên bản là CVT và CVT Top, giá lần lượt là 648 và 688 triệu đồng, riêng màu trắng khách cần trả thêm 8 triệu đồng.

Mức giá của bản CVT cao hơn 18 triệu so với Xpander AT đặc biệt, trong khi bản CVT Top đắt hơn 18 triệu so với Xpander Cross.