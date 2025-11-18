Toyota triệu hồi hơn 7.500 xe tại Việt Nam vì lỗi màn hình táp-lô

Toyota Việt Nam triệu hồi hơn 7.500 xe Toyota và Lexus để cập nhật phần mềm đồng hồ táp-lô, khắc phục lỗi màn hình không sáng khi khởi động.

Toyota Việt Nam vừa thông báo triển khai chương trình triệu hồi tổng cộng 7.579 xe Toyota và Lexus để cập nhật phần mềm điều khiển đồng hồ táp-lô, sau khi phát hiện lỗi có thể khiến màn hình không sáng khi bật khóa điện. Đây là cụm màn hình kỹ thuật số 12,3 inch hiển thị tốc độ, cảnh báo và nhiều thông tin vận hành quan trọng. Khi màn hình không hoạt động, người lái có nguy cơ bỏ sót các tín hiệu an toàn cần thiết, từ đó làm tăng rủi ro xảy ra tai nạn.

Cụ thể, các xe bị ảnh hưởng thuộc nhiều dòng khác nhau, từ Alphard, Camry, Corolla, Corolla Cross cho đến các mẫu Lexus LM và LS. Những xe này được sản xuất trong giai đoạn 6/2023-5/2025, với số lượng lớn nhất là Corolla Cross, chiếm hơn 5.100 xe trong tổng số triệu hồi. Toàn bộ xe sẽ được kiểm tra và cập nhật phần mềm miễn phí tại hệ thống đại lý Toyota và Lexus trên toàn quốc, với thời gian khắc phục dự kiến kéo dài 1,9-2,7 giờ cho mỗi xe.

Cụm màn hình lái điện tử trên mẫu Toyota Corolla Cross 2024. Ảnh: TMV

Toyota cho biết sẽ chủ động liên hệ các khách hàng có xe nằm trong diện ảnh hưởng. Chủ xe cũng có thể tự kiểm tra bằng số VIN trên website của hãng, hoặc liên hệ trực tiếp với các đại lý. Trong trường hợp xe nhập khẩu không chính hãng, Toyota Việt Nam vẫn hỗ trợ cập nhật sau khi xác minh thông tin cụ thể. Hãng khuyến cáo khách hàng nên sớm đưa xe đến đại lý để đảm bảo an toàn khi vận hành.

Đại diện Toyota Việt Nam cho biết việc thực hiện chương trình triệu hồi lần này thể hiện cam kết của hãng đối với an toàn người dùng và chất lượng sản phẩm. Theo doanh nghiệp, đây là bước cần thiết nhằm bảo đảm trải nghiệm vận hành cho tài xế Việt Nam, nơi số lượng xe trang bị màn hình kỹ thuật số ngày càng tăng trong vài năm trở lại đây.

Hồ Tân