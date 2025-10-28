Toyota tăng sản lượng tháng thứ tư liên tiếp

Sản lượng toàn cầu của Toyota tăng hơn 10% trong tháng 9 và tăng tháng thứ tư liên tiếp, phần lớn nhờ doanh số và sản lượng tăng ở Mỹ.

Sản lượng toàn cầu của Toyota trong tháng 9 tăng 11% so với cùng kỳ 2024, đạt 918.146 xe. Sản lượng trong tháng tại Mỹ tăng 29% nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với xe hybrid và sự phục hồi sau khi hai mẫu xe bị tạm dừng sản xuất vào năm ngoái.

Nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới cho biết sản lượng tại Nhật Bản tăng 9% và tại Trung Quốc tăng 16%.

Doanh số toàn cầu của Toyota tăng tháng thứ 9 liên tiếp vào tháng 9, tăng 3% lên 879.314 xe, trong đó doanh số tại Mỹ tăng 14%.

RAV4 là xe bán chạy nhất của Toyota ở Mỹ. Ảnh: Autochat

Toyota bán được 7,8 triệu xe trong 9 tháng đầu năm, tăng 5% so với cùng kỳ 2024. Các số liệu về sản lượng và doanh số bao gồm cả thương hiệu hạng sang Lexus.

Các thương hiệu truyền thống đang mất dần thị phần tại Trung Quốc, nơi các nhà sản xuất nội địa do BYD dẫn đầu đã vươn lên thống trị thị trường ôtô lớn nhất thế giới.

Toyota lấy lại được phần nào sự ổn định tại đây, một phần nhờ vào sự phổ biến của dòng xe điện hoàn toàn bZ3X và các mẫu xe hybrid xăng-điện. Tuy nhiên, thị trường đang thu hẹp đặt ra một thách thức dài hạn.

Doanh số của Toyota trong tháng 9 giảm 1% tại Trung Quốc, sau khi nhiều khu vực chấm dứt trợ cấp, và giảm 5% tại Nhật Bản do sản lượng sụt giảm sau đợt triệu hồi quy mô lớn dòng xe Prius.

Tại châu Âu, Toyota bán được 865.401 xe trong 9 tháng đầu năm, giữ vững vị trí thương hiệu bán chạy thứ hai tại châu Âu. Yaris Cross là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc B-SUV với 11% thị phần.

Những mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu này cũng bao gồm Yaris, Corolla, C-HR, RAV4 và Aygo X. Tổng doanh số xe điện hóa của Toyota hiện đạt 76%, với sản lượng tăng 5% so với cùng kỳ 2024. Doanh số xe thuần điện tăng 46%, đạt 39.098 xe, trong khi doanh số xe hybrid cắm sạc tăng 292% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 67.691 xe, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với mẫu xe C-HR Plug-in Hybrid mới.

Mỹ Anh (theo Reuters, Japan Times)