Rush được các kỹ sư Toyota thiết kế hướng đến khách hàng là các gia đình Á đông, không to lớn như dân châu Âu nên xe vừa vặn với 7 chỗ ngồi. Động cơ dung tích 1.5 nhưng trang bị hệ dẫn động cầu sau giúp Rush có lực đẩy tốt, lợi thế khi lên dốc và chở đủ tải.

Rush trang bị tính năng an toàn đầy đủ bậc nhất phân khúc. Xe có hệ khung GOA an toàn, chống bó cứng phanh ABS, trợ lực phanh khẩn cấp BA, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, đèn báo phanh khẩn cấp EBS, 6 túi khí. Rush là một trong nhiều mẫu xe Toyota đạt chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP.