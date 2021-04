Toyota Raize mới sắp ra mắt, giá từ 10.000 USD

IndonesiaMẫu crossover dự kiến giới thiệu tại đất nước vạn đảo cùng với Daihatsu Rocky ngày 30/4.

Liên doanh PT Toyota Astra Motor xác nhận, cặp song sinh Toyota Raize và Daihatsu Rocky sẽ giới thiệu trực tuyến tại Indonesia vào ngày 30/4, theo Otomotif. Indonesia là nước thứ ba tại Đông Nam Á sẽ bán ra cặp Raize và Rocky, sau Singapore và Malaysia.

Toyota Raize sắp ra mắt Indonesia. Ảnh: Toyota

Theo giới truyền thông đất nước vạn đảo, Raize và Rocky bán ra với hai bản động cơ, gồm 1.0 tăng áp ba xi-lanh công suất 98 mã lực, mô-men xoắn cực đại 140 Nm và 1,2 lít 3 xi-lanh công suất 88 mã lực, mô-men xoắn cực đại 112 Nm. Xe sử dụng hộp số CVT hoặc MT 5 cấp.

Tùy chọn 6 phiên bản, gồm 1.0T S CVT, 1.0T X CVT, 1.0T G CVT, 1.0T G MT, 1.2 G CVT và 1.2 G MT. Giá bán dao động từ 10.000-13.700 USD. Người anh em song sinh Rocky cũng bán ra với 6 phiên bản, gồm 1.0 R AT, 1.0 R MT, 1.2 M AT, 1.2 X AT, 1.2 M MT, dan 1.2 X MT. Giá từ 9.000-11.600 USD.

Cặp đôi Raize và Rocky cùng chiều dài 3.995 mm, rộng 1.695 mm, cao 1.620 mm và dài cơ sở 2.525 mm. Bình xăng dung tích 80 lít và dung tích khoang hành lý 369 lít. Vành hợp kim 17 inch.

Raize là sản phẩm đầu tiên của Toyota ứng dụng nền tảng DNGA (Daihatsu New Global Architecture) của Daihatsu, thay vì TGNA quen thuộc của hãng. Thiết kế tổng thể của Raize như bản thu nhỏ của Toyota RAV4.

Daihatsu Rocky, anh em song sinh với Toyota Raize. Ảnh: Daihatsu

Toyota Raize định vị thuộc phân khúc crossover cỡ B, nơi có những đối thủ đáng gờm như Kia Seltos, Hyundai Kona, Ford EcoSport, Mazda CX-3.

Minh Vũ (Nguồn: Otosia)