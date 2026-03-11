Toyota ra mắt xe điện mới ở Trung Quốc, giá từ 26.000 USD

Mẫu bZ7 tích hợp hệ điều hành Huawei và hệ sinh thái Xiaomi, kiểu dáng fastback và kích thước tương đương Tesla Model S, BMW i5.

Toyota đã mở bán trước mẫu xe điện mới bZ7 tại Trung Quốc, với giá 179.800-239.800 nhân dân tệ cho các phiên bản 600 Pro và 710 Ultra LiDAR, tương đương 26.000-34.800 USD tùy thuộc vào phiên bản. Mức giá này ngay lập tức đưa bZ7 vào cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường xe điện Trung Quốc.

Nhưng sự ra mắt này không chỉ đơn thuần là về giá cả, mà thể hiện một sự thay đổi rõ rệt trong cách Toyota tiếp cận xe điện trong khu vực.

bZ7 sở hữu thiết kế fastback hiện đại nhưng không quá cầu kỳ. Với chiều dài 5.100 mm, rộng 1.965 mm và cao 1.506 mm, cùng chiều dài cơ sở 3.020 mm, chiếc xe này có kích thước của một chiếc sedan hạng sang, ngang hàng với Tesla Model S, BYD Han L và BMW i5.

Nội thất có bố cục gọn gàng và tập trung vào công nghệ. Một màn hình trung tâm lớn 15,6 inch giữa bảng điều khiển, một màn hình nhỏ gọn dành cho người lái và màn hình hiển thị trên kính chắn gió. Hệ thống này chạy trên HarmonyOS Cockpit 5.0 của Huawei.

Các nhà sản xuất ôtô truyền thống từ lâu đã phải vật lộn để nắm bắt các hệ sinh thái tập trung vào thị trường Trung Quốc mà người mua rất yêu thích. Việc áp dụng HarmonyOS Cockpit không chỉ mang lại đồ họa sắc nét, thời gian phản hồi nhanh và các tính năng điều khiển bằng giọng nói, mà còn có khả năng tích hợp liền mạch với hệ sinh thái các ứng dụng và dịch vụ kết nối của Trung Quốc.

Việc Toyota tích hợp với hệ sinh thái thông minh của Xiaomi đồng nghĩa với việc xe tương thích với các thiết bị nhà thông minh Xiaomi. Người lái có thể điều khiển một số chức năng của ngôi nhà thông minh trực tiếp từ giao diện trong xe và đồng bộ hóa các tùy chọn cá nhân trên các thiết bị. Điều này biến chiếc xe trở thành một phần của lối sống kỹ thuật số rộng lớn hơn chứ không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận chuyển.

Hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến đến từ hệ thống R6 của Momenta, sử dụng sự kết hợp giữa các cảm biến và LiDAR gắn trên nóc xe. Các tính năng bao gồm hỗ trợ lái xe định vị và đỗ xe tự động. Các phiên bản cao cấp hơn cũng tập trung vào sự thoải mái với ghế không trọng lực, chức năng massage và thông gió, hệ thống âm thanh cao cấp, bàn ăn ở hàng ghế sau và thậm chí tủ lạnh tích hợp dành cho hành khách phía sau.

Toyota bZ7 trang bị hệ thống điện DriveONE của Huawei kết hợp với bộ pin LFP của CALB. Tùy thuộc vào phiên bản, Toyota tuyên bố phạm vi hoạt động khoảng 600-710 km theo tiêu chuẩn CLTC giúp cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ nội địa quan trọng. Xe trang bị motơ điện 277 mã lực.

Phạm vi hoạt động này cũng đưa bZ7 vào cùng phân khúc với Model S AWD hai môtơ, ít nhất là trên lý thuyết. Thực tế, Tesla thuộc phân khúc khác về hiệu năng, với công suất khoảng 670 mã lực. Nó cũng nằm trong phân khúc giá khác, bắt đầu từ 842.900 nhân dân tệ, hoặc khoảng 122.000 USD. Con số này gấp khoảng 4,6 lần so với phiên bản bZ7 tiêu chuẩn và khoảng 3,5 lần so với phiên bản cao cấp nhất.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)