Toyota Land Cruiser FJ sắp bán ở Việt Nam

Toyota Việt Nam xác nhận kế hoạch bán Land Cruiser FJ, mẫu SUV thiết kế vuông vắn, cổ điển, động cơ 2.7 nhưng chưa nói rõ thời gian cụ thể.

Land Cruiser FJ sẽ đi vào sản xuất tại nhà máy Toyota ở Thái Lan trong 2026. Với thị trường quê nhà Nhật Bản, Toyota dự kiến ra mắt và bán bản thương mại khoảng giữa năm sau.

Ngoài phục vụ nhu cầu cho thị trường nội địa, nhà máy tại Thái Lan còn xuất khẩu Toyota Land Cruiser FJ sang các nơi khác của châu Á, Trung Đông và Mỹ Latin. Việt Nam là một trong nhiều thị trường hãng Nhật nói sẽ phân phối. Tuy nhiên chưa rõ thời điểm cụ thể.

Trước khi ra mắt bản thương mại hoàn thiện, nguyên mẫu đầu tiên của Land Cruiser FJ đã được hãng giới thiệu tại triển lãm Tokyo Mobility Show 2025 vừa qua. Đây là sản phẩm mới nhất của hãng Nhật ở phân khúc SUV khung gầm rời (body-on-frame) và có kích thước nhỏ nhất thuộc dòng Land Cruiser.

Toyota Land Cruiser FJ dài 4.575 mm, rộng 1.855 mm, cao 1.960 mm và chiều dài cơ sở 2.580 mm. Chiều dài và rộng của xe gần tương đương các mẫu CUV cỡ C như Mazda CX-5, Honda CR-V nhưng chiều cao vượt trội hơn. Trục cơ sở của Land Cruiser FJ nhỉnh hơn các mẫu CUV cỡ A+ như Hyundai Venue, Toyota Raize đôi chút.

Giống đàn anh Land Cruiser Prado, Land Cruiser FJ có hai phong cách thiết kế. Một kiểu lấy cảm hứng từ phong cách retro với đèn pha tròn, trong khi kiểu còn lại mang thiết kế hình chữ nhật với đèn hình chữ C. Cả hai đều trang bị lưới tản nhiệt tối giản, nổi bật với dòng chữ Toyota. Phía dưới là cản nhựa với thiết kế hơi khác biệt.

Ở hai bên hông, Land Cruiser FJ có các vòm chắn bùn góc cạnh, kết hợp với ốp sườn xe dày. Cột C đồ sộ. Lốp dự phòng gắn trên cửa hậu gần như che kín cửa sổ sau. Đèn hậu hình chữ C và cản sau chắc chắn.

Toyota cho biết mẫu xe này có cản trước và cản sau có thể tháo rời. Điều này cho phép chủ xe dễ dàng thay thế các bộ phận bị hỏng và tiết kiệm chi phí sửa chữa. Hãng Nhật cũng hứa hẹn một loạt các tùy chọn dù không tiết lộ chi tiết cụ thể.

Thiết kế quen thuộc duy trì ở nội thất khi mẫu xe này được lấy cảm hứng khá nhiều từ Land Cruiser. Vô-lăng tròn, cụm đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống thông tin giải trí màn hình rộng cũng như các nút điều khiển khí hậu riêng.

Cần số nổi bật và một số núm chuyển số tập trung vào off-road. Hàng ghế thứ hai có thể trượt về phía trước và phía sau. Toyota cho biết mẫu xe này sẽ được trang bị bộ hệ thống hỗ trợ người lái Toyota Safety Sense.

Toyota Land Cruiser FJ lắp động cơ 2TR-FE 4 xi-lanh, dung tích 2,7 lít, sản sinh công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm. Động cơ kết nối với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian (4WD). Xe có các lựa chọn một cầu nhanh (H1), hai cầu nhanh (H2), hai cầu chậm (L2), khóa vi sai cầu sau.

Động cơ mang mã 2TR-FE của Land Cruiser FJ cũng là loại sử dụng trên dòng 2.7 máy xăng của Toyota Fortuner đang bán ở Việt Nam. Hãng Nhật cho biết, Land Cruiser FJ chung nền tảng IMV với các mẫu như Fortuner, Hilux nhưng được tinh chỉnh một số chi tiết để gia tăng độ cứng và hướng đến khả năng off-road.

Tại Việt Nam, lựa chọn về các dòng xe thiên về khả năng vượt địa hình, ngoại hình vuông vức, cá tính không nhiều. Thị trường hiện có chiếc Suzuki Jimny nhập Nhật Bản, định vị phân khúc SUV cỡ A, giá 789 triệu đồng. Bên cạnh đó còn dòng Jeep Wrangler nhập Mỹ, nhưng giá bán từ khoảng 2,5 tỷ đồng khiến số đông khó tiếp cận.

Thành Nhạn