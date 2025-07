Toyota Land Cruiser bị lấy trộm nhiều nhất Nhật Bản

Trong nửa đầu năm nay, Land Cruiser đứng đầu top 10 xe bị trộm với lần thứ 5 liên tiếp, trong khi 8 xe khác đều của Toyota và Lexus.

Toyota Land Cruiser còn cho thấy độ ưa chuộng của giới trộm xe đối với chiếc SUV cỡ lớn, khi số xe bị lấy trong nửa đầu năm nay cao hơn hẳn so với cùng kỳ 2024. Ngoài ra, top 10 còn có 5 chiếc Toyota khác và 3 xe Lexus. Chỉ một xe thuộc thương hiệu khác ngoài tập đoàn Toyota là Suzuki Carry.

Mẫu xe Số xe mất trộm

nửa đầu 2025 Số xe mất trộm

nửa đầu 2024 Toyota Land Cruiser 765 590 Toyota Prius 289 287 Toyota Alphard 191 303 Lexus RX 141 80 Lexus LX 120 112 Toyota Crown 107 44 Toyota Hiace 97 60 Lexus LS 55 44 Toyota Harrier 50 17 Suzuki Carry 43 44

Theo dữ liệu mới từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA), top 10 xe bị trộm nhiều nhất trong nửa đầu năm 2025 rất giống với những năm trước. Chín trong số 10 xe đều là Toyota hoặc Lexus, chỉ Suzuki Carry phá vỡ chuỗi này ở vị trí thứ 10. Điều này cho thấy giới trộm xe tại Nhật Bản có sự ưu ái đối với các thương hiệu nội địa, đặc biệt là Toyota.

Prius ở vị trí thứ hai với 289 chiếc bị trộm. Theo báo cáo từ Creative Trend, tội phạm thường sử dụng dòng xe hybrid này như một phương tiện di chuyển để thực hiện các vụ trộm khác. Hệ thống động cơ hoạt động êm ái giúp chúng lẻn vào khu dân cư vào ban đêm mà không gây chú ý.

Tại Nhật Bản, Prius nổi bật như một lựa chọn hàng đầu, nổi tiếng về độ tin cậy và chỉ có dạng hybrid hoặc plug-in hybrid, biến nó trở thành công cụ hiệu quả cho những hành vi phạm tội kín đáo.

Riêng với Land Cruiser, số xe bị trộm trong nửa đầu năm nay không chỉ tăng mạnh so với cùng kỳ 2024, mà còn cao hơn hẳn so với phần còn lại. Con số này có thể vượt quá 1.000 vụ trộm vào cuối năm, một ngưỡng chưa từng có. Để so sánh, Hiệp hội Bảo hiểm Phi nhân thọ Nhật Bản (GIAJ) báo cáo có 688 vụ trộm cắp vào năm 2024 và chỉ có 383 vụ vào năm 2023.

Một chiếc Toyota Land Cruiser 300 được chủ xe thông báo bị lấy trộm ngày 15/7 tại Uchino, thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka, và nhờ cộng đồng cung cấp thông tin liên quan nếu bắt gặp. Ảnh: SEMKVBHy7b80456

Con số này bao gồm tất cả các phiên bản chính của xe: Land Cruiser 300, 250 (hay Prado) và dòng 70. Trong số đó, dòng 300 có thể chiếm phần lớn các vụ trộm. Trong khi đó, người anh em hạng sang, Lexus LX, đứng thứ 5 trong danh sách với 120 vụ trộm trong nửa đầu năm nay.

Toyota Alphard, một chiếc minivan, có 191 vụ trộm, giảm so với 303 vụ của năm trước. Crown đứng thứ 6 với 107 chiếc bị đánh cắp, với mức tăng mạnh có thể liên quan đến việc mở rộng dòng sản phẩm. Dòng Crown hiện bao gồm cả crossover, sedan, estate và sport, giúp kẻ trộm có nhiều lựa chọn hơn để nhắm tới.

Để chống lại sự gia tăng nạn trộm cắp, chính quyền Nhật Bản khuyến cáo chủ xe sử dụng hệ thống báo động kết hợp với các thiết bị chống trộm như khóa tay lái và thiết bị theo dõi GPS. Một ý tưởng khác là che phủ xe để ngăn chặn kẻ trộm xác định được hãng và kiểu xe, giảm nguy cơ xe bị nhắm tới.

Mỹ Anh