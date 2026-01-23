Toyota là thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới 2026

Toyota đứng đầu toàn ngành công nghiệp ôtô trong bảng xếp hạng 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới.

Ngành công nghiệp ôtô Nhật Bản trong bảng xếp hạng toàn cầu hiện đạt 118,2 tỷ USD, với Toyota (giá trị thương hiệu giảm 3% xuống còn 62,7 tỷ USD) dẫn đầu theo báo cáo 2026 của công ty định giá thương hiệu Brand Finance (Anh). Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Toyota giữ vững vị trí này.

Mặc dù giá trị thương hiệu giảm nhẹ (tụt hai bậc trong bảng xếp hạng thương hiệu giá trị nhất), gã khổng lồ ôtô này đã leo lên 4 bậc để trở thành thương hiệu mạnh thứ 15 thế giới với chỉ số sức mạnh thương hiệu là 92,5/100 và xếp hạng sức mạnh thương hiệu AAA+. Thương hiệu này cũng là đại diện duy nhất của Nhật Bản trong top 20 của bảng xếp hạng Global 500 năm 2026.

Thứ hạng

trong Global 500 Thương hiệu 20 Toyota 36 Mercedes 38 Hyundai 41 BMW 52 Mitsubishi 54 Volkswagen 57 Porsche 75 Tesla 78 Honda 98 Ford 136 Audi 142 BYD 173 Ferrari 217 Chevrolet 237 Volvo 242 Kia 297 Lexus 299 Nissan 399 Renault 455 Jeep 474 Subaru 476 Suzuki

Trong những năm qua, Toyota là thương hiệu đa dạng hóa danh mục sản phẩm và chiến lược điện hóa. Hãng xe Nhật không hoàn toàn chỉ tập trung vào xe thuần điện mà gồm cả hybrid, hydro và pin nhiên liệu. Ở Việt Nam, Toyota cũng là hãng đi đầu trong việc bán các sản phẩm có phiên bản hybrid.

Gần như mọi thương hiệu ôtô lớn của Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc đều có tên trong top 500. Trong khi đó, thương hiệu ôtô giá trị nhất của Mỹ là Tesla, vượt cả "gã khổng lồ" Ford và hai thương hiệu đồng hương là Chevrolet và Jeep.

BYD đứng ở vị trí 142 trong top 500, cũng là thương hiệu ôtô Trung Quốc duy nhất xuất hiện.

Toyota là thương hiệu ôtô có giá trị nhất thế giới 2026. Ảnh: Toyota

Brand Finance tính toán giá trị dựa trên chỉ số sức mạnh thương hiệu (BSI), mức độ trung thành của khách hàng và doanh thu. Trong đó, điểm số BSI (0–100) được tính toán dựa trên đầu tư tiếp thị, vốn chủ sở hữu của các bên liên quan và hiệu suất kinh doanh.

Hãng có trụ sở tại London (Anh), thành lập năm 1996 và hoạt động tại 25 quốc gia. Hàng năm, Brand Finance công bố nhiều báo cáo, từ xếp hạng thương hiệu bất động sản, viễn thông, đồ chơi, câu lạc bộ bóng đá đến thương hiệu riêng của từng quốc gia.

Trong danh sách Global 500 năm nay, Apple tiếp tục giữ vị trí đầu tiên, với giá trị thương hiệu ước tính 607,6 tỷ USD, tăng so với 574,5 tỷ USD của 2025. Trong 6 năm gần nhất, Táo Khuyết đã 5 lần đứng đầu danh sách này.

Mỹ Anh