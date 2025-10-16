Toyota là thương hiệu ôtô giá trị nhất

Hãng Nhật đứng đầu bảng xếp hạng của ngành công nghiệp ôtô, ngay phía sau là các thương hiệu Đức gồm Mercedes và BMW.

Như thường lệ hàng năm, Interbrand công bố bảng xếp hạng những thương hiệu giá trị nhất thế giới. Trong số 100 thương hiệu toàn cầu, một số nhà sản xuất ôtô và các công ty liên quan đến ôtô vẫn giữ vững vị thế, "chứng minh được khả năng phục hồi trước những biến động khó khăn của thị trường".

Toyota vẫn ở vị trí đầu tiên của toàn ngành, và đứng thứ 6 trong top 100. Hãng được định giá 74,2 tỷ USD, tăng 2% so với 2024.

Vị trí trong top 100 Thương hiệu Giá trị (tỷ USD) 6 Toyota 74,2 10 Mercedes 50,1 14 BMW 46,8 25 Tesla 29,5 29 Honda 24,8 30 Hyundai 24,6 52 Audi 15,4 54 Ferrari 15,4 56 Volkswagen 15 57 Porsche 15 82 Nissan 9,4 89 Kia 8,5 90 BYD 8,1 97 Land Rover 7,2

Giá trị thương hiệu được tính toán bằng ba yếu tố bao gồm phân tích tài chính cũng như vai trò của thương hiệu, là thước đo tỷ lệ quyết định mua hàng thuộc thương hiệu so với các yếu tố khác.

Bảng xếp hạng cũng xem xét sức mạnh thương hiệu, được định nghĩa là khả năng của thương hiệu trong việc tạo ra lòng trung thành và do đó, tạo ra nhu cầu và lợi nhuận bền vững trong tương lai.

Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới tại Đức. Ảnh: Toyota

Với phương pháp đánh giá đó, Mercedes bám sát phía sau Toyota, đứng ở vị trí thứ 10 với mức định giá 50,1 tỷ USD, giảm đáng kể 15% so với một năm trước. BMW được định giá 46,8 tỷ USD, xếp thứ 14.

Nói về sự sụt giảm, Tesla giảm mạnh 35% do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực xe điện. Hãng né tránh các vấn đề chính trị, nhưng định giá của hãng xe này ở mức 29,5 tỷ USD.

Những thương hiệu khác xuống hạng so với năm trước là Honda (29), Hyundai (30), Audi (52) và Ferrari (54). Tiếp theo là Volkswagen (56), Porsche (57) và Nissan (82). Những cái tên nổi bật còn lại là Kia (89) và Land Rover (97).

Thương hiệu mới duy nhất là BYD, đứng thứ 90 với định giá 8,1 tỷ USD. Giám đốc chiến lược toàn cầu của Interbrand, Manfredi Ricca, cho biết: "BYD là kẻ phá vỡ kỷ lục lớn nhất trên thị trường ôtô kể từ Tesla. Sản phẩm của họ mang đẳng cấp thế giới và đã có những bước tiến vượt bậc tại thị trường châu Âu khi mở rộng từ thị trường châu Á".

Mỹ Anh