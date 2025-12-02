Toyota Innova Cross thêm bản giá rẻ 730 triệu đồng

Hãng Nhật thêm bản G giá thấp nhất của dòng Innova Cross, nhiều trang bị lược bỏ so với bản V, nhập Indonesia.

Hôm 1/12, Toyota Việt Nam bổ sung thêm lựa chọn Innova Cross 2.0G giá 730 triệu đồng. So với bản V giá 825 triệu đồng, bản G giá thấp hơn 95 triệu đồng. Bản hybrid (HEV) vẫn định vị cao cấp và đắt nhất, giá 1,005 tỷ đồng. Tất cả đều sử dụng nền tảng TNGA toàn cầu của Toyota.

Để cắt giảm giá bán, lượng trang bị trên Toyota Innova Cross 2.0G thấp hơn nhiều so với hai bản cao. Xe dùng vành 16 inch, hai bản cao lần lượt 17 và 18 inch. Ở nội thất, bản G sử dụng nhiều chất liệu nhựa hơn ở khoang lái. Lẫy chuyển số sau vô-lăng được lược bỏ.

Màn hình tốc độ sau vô-lăng và màn hình giải trí bản G lần lượt 4,2 inch và 8 inch. Hai bản cao là loại 7 inch và 10,1 inch. Kết nối điện thoại thông minh có dây thay vì không dây. Cốp thuần mở cơ.

Động cơ trên bản G vẫn là loại 2.0 hút khí tự nhiên như bản V, công suất 172 mã lực, mô-men xoắn cực đại 205 Nm. Hộp số CVT. Công nghệ an toàn trên Innova Cross bản mới không còn camera 360 độ, cảm biến áp suất lốp.

Mẫu xe mới của Toyota có các trang bị tiêu chuẩn như ghế da, điều hòa tự động, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, ga tự động, 6 túi khí. Xe có cấu hình 8 chỗ với hàng ghế thứ ba đủ không gian cho người lớn.

Với giá bán 730 triệu đồng, Innova Cross 2.0G được xem như phiên bản thay thế cho Innova bản số sàn MT (phom cũ) đã ngừng bán. Xe hướng đến các khách gia đình nhiều thành viên hoặc kinh doanh dịch vụ.

Mức giá của Toyota Innova Cross 2.0G tạo áp lực lên các bản cao của những mẫu MPV cỡ trung như MG G50 (749 triệu đồng), BYD M6 (756 triệu đồng), VinFast Limo Green (749 triệu đồng). Thiết kế MPV lai SUV giúp mẫu xe Toyota còn hướng đến các bản thấp thuộc dòng CUV cỡ C như Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng), Ford Territory (762-896 triệu đồng), Mitsubishi Destinator (780-855 triệu đồng).

Thành Nhạn