Toyota Camry chiếm ưu thế sedan cỡ D

Tháng thứ hai liên tiếp Toyota Camry bán nhiều nhất phân khúc sedan cỡ D, bỏ xa các đối thủ.

Tổng doanh số toàn phân khúc xe gầm thấp cỡ D tháng 2 là 433 xe, tăng 39 chiếc so với tháng trước. Con số này thể hiện rõ nét sự thoái trào của phân khúc trong những năm gần đây, với tổng doanh số toàn thị trường còn thấp hơn doanh số tháng 2 của riêng chiếc Kia Sonet (603 xe).

Trong khó khăn chung của thị trường, thứ tự xếp hạng không thay đổi, Toyota Camry duy trì vị trí dẫn đầu, các vị trí tiếp theo sau gồm Mazda6, Kia K5 và Honda Accord.

Hết tháng 2, Toyota Camry bán được 249 chiếc, nhiều hơn 19 xe so với tháng 1. Lũy kế hai tháng đầu năm 2023 được 479 chiếc. Camry là mẫu duy nhất trong phân khúc có bản hybrid, đồng thời thỏa mãn được nhu cầu cho người ngồi sau và cầm lái, dù Accord mới là chiếc xe được đánh giá cao nhất về khả năng vận hành.

Mazda6 giao 103 xe cho khách Việt tháng 2, tăng nhẹ 3 chiếc so với tháng đầu năm 2023. Doanh số cộng dồn năm 2023 của Mazda6 là 203 xe, chưa bằng một nửa so với người dẫn đầu phân khúc. Mẫu xe do Thaco phân phối đã ở cuối vòng đời.

Mẫu xe Hàn Quốc duy nhất trong phân khúc, Kia K5 bán 80 chiếc, nhiều hơn 23 xe so với tháng 1. Lũy kế cộng dồn hai tháng đầu năm được 137 chiếc. K5 bán ra 3 phiên bản, hai lựa chọn động cơ 2.0 và 2.5. Giá từ 904 triệu đến 1,049 tỷ đồng.

Ở cuối bảng xếp hạng doanh số, Honda Accord chỉ bán một xe trong tháng 2, ít hơn tháng trước 6 xe. Lũy kế 2023 chỉ 8 chiếc. Accord nhập khẩu Thái Lan, trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái nhưng không được khách Việt chọn nhiều. Xe bán ra chỉ một phiên bản, giá 1,319 tỷ đồng.

Xu hướng chọn mua xe gầm cao khiến những chiếc sedan kém hút khách. Lượng khách Việt sedan cỡ D tập trung ở miền Nam, sau đó đến miền Bắc và Trung.

Minh Vũ