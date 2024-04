Toyota Camry bán nhiều gần gấp đôi cả phân khúc tháng 3

Camry giao xe mới tới tay khách Việt 131 chiếc, trong khi tổng các đối thủ còn lại trong phân khúc là 73 chiếc.

Thị phần sedan cỡ D tháng 3 bán tổng 204 chiếc, tăng trưởng 60,6% so với tháng 2 với 127 chiếc. Xe gầm thấp cỡ D tại Việt Nam có 4 mẫu xe, gồm Honda Accord, Toyota Camry, Mazda6 và Kia K5. Tính doanh số quý I, lượng xe giao tới tay khách Việt đạt tổng 526 chiếc, ít hơn 825 chiếc so với cùng kỳ năm 2023 là 1.351 xe, tương ứng với tỷ lệ giảm 61,1%.

Toyota Camry duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc với 131 xe mới giao tới khách Việt tháng 3, nhiều hơn 50 chiếc so với tháng 2. Trong đó, khách hàng miền Nam mua nhiều nhất với 70 xe, miền Bắc 51 xe và miền Trung chỉ 10 chiếc. Doanh số Camry tốt hơn các đối thủ bởi lượng khách chủ yếu là doanh nghiệp, cơ quan đoàn thể. Hết quý đầu tiên 2024, Camry bán tổng 315 xe, lượng bán giảm 60,3% so với cùng kỳ 2023.

Duy trì vị trí thứ hai trong phân khúc từ đầu năm 2024 là Mazda6 với doanh số đạt 38 xe trong tháng 3, nhiều hơn 20 xe so với tháng trước, tương ứng mức tăng trưởng 111%. Lũy kế 2024 của Mazda6 bán tổng 106 xe, ít hơn 131 xe so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng với tỷ lệ giảm 55,3%.

Camry bán nhiều nhất phân khúc ba tháng đầu năm 2024. Ảnh: TMV

Mẫu xe Hàn Quốc duy nhất phân khúc Kia K5 ở vị trí thứ 3 với 24 xe mới bán ra trong tháng 3, nhiều hơn 8 chiếc so với tháng trước, tỷ lệ tương trưởng đạt 50%. Quý I năm 2024, Mazda6 giao tổng 74 xe mới cho khách Việt, ít hơn 234 xe so với cùng kỳ 2023, tương ứng giảm 76%.

Honda Accord là mẫu duy nhất trong phân khúc có tỷ lệ tăng trưởng âm 8,3% so với tháng 2. Tháng 3, Accord bán 11 xe, ít hơn một xe so với tháng trước và đứng cuối bảng xếp hạng doanh số. Ba tháng đầu năm 2024, mẫu sedan cỡ D của Honda bán tổng 31 chiếc, nhiều hơn 19 chiếc so với cùng kỳ 2023, tương ứng tỷ lệ tăng trưởng 158,3%.

Giống như thứ tự doanh số tháng 3, lũy kế 2024 của phân khúc sedan cỡ D lần lượt Toyota Camry (315 xe), Mazda6 (106 xe), Kia K5 (74 xe) và cuối cùng Honda Accord (31 xe).

Minh Vũ