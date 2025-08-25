Toyota bZ4X 2025 - SUV điện mới sắp ra mắt

Thái LanMẫu xe gầm cao thuần điện định vị phân khúc D, hai phiên bản, cùng gói pin 73,1 kWh, nhập khẩu Nhật Bản, giao xe tháng 11.

Hãng xe Nhật Bản Toyota giới thiệu bZ4X mới trong sự kiện ra mắt Yaris Activ HEV (Vios Hybrid) cho thị trường Thái Lan. bZ4X là mẫu xe gầm cao thuần điện, hãng xe Nhật Bản định vị thuộc phân khúc D. bZ4X bán ra tại Thái Lan nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản.

bZ4X mới bản hai phiên bản, gồm bản dẫn động cầu trước FWD và bản dẫn động hai cầu AWD. Thiết kế lấy cảm hứng thiết kế từ cá mập búa. bZ4X dài 4.690 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.650 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. Mẫu crossover chạy điện có kích thước nhỉnh hơn RAV4, trong khi chiều dài cơ sở tương đương Highlander. Xe trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED, cửa sổ trời toàn cảnh, vảnh 20 inch.

Nội thất bZ4X 2025 thiết kế rộng rãi. Vô-lăng bọc da và tích hợp nhiều phím điều khiển chức năng. Màn hình MID kích thước 7 inch sau vô-lăng. Màn hình cảm ứng giải trí 14 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto.

Điều hòa tự động hai vùng, hệ thống lọc bụi mịn. Gương hậu kỹ thuật số. Hai khay sạc không dây, âm thanh 9 loa JBL, đèn viền nội thất 64 màu lựa chọn. Cốp điện. Ghế sau gập 60:40. Ghế trước chỉnh điện 8 hướng, tích hợp nhớ vị trí ghế lái và gương hậu.

bZ4X mới trang bị công nghệ truyền động e-Axle đầu tiên của Toyota, truyền động trực tiếp đến trục. Môtơ điện mới sản sinh công suất 343 mã lực trên bản AWD và 224 mã lực trên bản FWD. Theo kết quả thử nghiệm, bản AWD tăng tốc 0-100 km/h trong 5,1 giây và bản FWD trong 7,4 giây.

Cả hai bản đều dùng gói pin lithium-ion 73,1 kWh. Bản FWD có phạm vi hoạt động 600 km và bản AWD là 570 km. Pin hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 150 kWh với thời gian sạc 10-80% trong 28 phút và sạc tiêu chuẩn AC 22 kW.

Theo kế hoạch, Toyota bZ4X 2025 công bố giá bán vào tháng 10 và giao xe trong tháng 11.

Minh Vũ