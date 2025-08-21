Toyota Vios Hybrid ra mắt Đông Nam Á, giá từ 22.400 USD

Mẫu sedan cỡ B bản HEV mới tinh chỉnh thiết kế, thêm tùy chọn hệ truyền động hybrid, bán hai phiên bản, giá cao nhất 23.900 USD.

Hãng xe Nhật Bản Toyota ra mắt Yaris Ativ HEV cho thị trường Thái Lan, quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á. Ở một số thị trường, Yaris Ativ có tên gọi khác là Vios - mẫu sedan phân khúc B.

Yaris Ativ HEV hay Vios Hybrid bán ra tại Thái Lan với hai phiên bản, gồm GR Sport HEV giá 23.900 USD và Premium HEV giá 22.400 USD.

Ngoại thất Vios Hybrid không có nhiều thay đổi so với phiên bản xăng, nhưng bổ sung các chi tiết nhận diện dòng xe hybrid, nổi bật với logo Toyota viền màu xanh lam đặc trưng, cùng huy hiệu "HEV" ở đuôi xe. Vios Hybrid giữ nguyên thiết kế lưới tản nhiệt hình thang lớn, đèn pha LED và đường dập nổi hai bên thân tạo hình cơ bắp.

Bản thể thao GR Sport HEV trang trí với gói phụ kiện GR Sport đặc trưng, như lưới tản nhiệt, cản trước, cản sau, ốp sườn. Vành 17 inch GR Sport cùng huy hiệu "GR" xuất hiện ở nhiều vị trí. Hệ thống treo, phanh tinh chỉnh mang cảm giác trải nghiệm thể thao hơn.

Nội thất Vios Hybrid thiết kế lại, màn hình giải trí cảm ứng 10,1 inch mới, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto. Bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô-lăng hiển thị đầy đủ thông tin xe. Ghế bọc da pha nỉ, hệ thống điều hòa tự động và đèn viền nội thất. Ngoài ra, xe còn trang bị sạc không dây.

Điểm nhấn trên Vios Hybrid nằm ở hệ truyền động hybrid, gồm máy xăng 1.5 kết hợp môtơ điện cho tổng công suất 111 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm. Nuôi môtơ điện là pin lithium-ion 0,7 kWh.

Xe sử dụng hộp số e-CVT với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 3,8 lít/100 km. Tốc độ tối đa 160 km/h.

Hệ thống Toyota Safety Sense gồm cảnh báo trước va chạm và phanh tự động, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo xe trước khởi hành, kiểm soát nhầm bàn đạp, cảnh báo điểm mù. Ngoài ra là hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (mọi tốc độ với chức năng Stop&Go), camera 360. Và loạt trang bị an toàn tiêu chuẩn khác.

Tại Thái Lan, Toyota Yaris Ativ HEV cạnh tranh với những đối thủ như Honda City, Mazda2 cũng có bản hybrid.

Minh Vũ