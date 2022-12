Toyota bán phụ kiện bảo vệ bộ trung hòa khí thải

"Tấm khiên" làm từ nhôm và thép không gỉ, giá 140 USD, bảo vệ bộ trung hòa khí thải - thiết bị có chứa các thành phần kim loại quý.

Toyota Cat Shield do hãng cung ứng MillerCAT chế tạo, là giải pháp không phải lần đầu xuất hiện. Thực tế, tình trạng kẻ gian lấy trộm bộ trung hòa khí thải của ôtô không phải xa lạ, đặc biệt tại Mỹ hay Anh, gây ra những tổn thất không nhỏ đối với người sử dụng, đồng thời khiến họ phải nghĩ tới những giải pháp ngăn ngừa. Và có cầu sẽ kéo theo cung, với một số kiểu lưới hay khiên bảo vệ do các hãng cung ứng bán ra, hoặc do chính người dân tự thiết kế.

Tấm bảo vệ bộ trung hòa khí thải trên dòng xe Toyota Prius V 2012-2017. Ảnh: MillerCAT

Toyota hợp tác với MillerCAT cung cấp loại khiên bảo vệ bộ trung hòa khí thải cho các mẫu xe Toyota cũng như Lexus mới. Tấm bảo vệ làm từ nhôm 5052 và thép không gỉ 304, được lắp đặt mà không cần khoan. Thiết bị này cũng gồm một bộ đinh vít chống trộm chuyên dụng.

Tấm bảo vệ đã được áp dụng trên mẫu Toyota Prius 2023 và khách hàng có thể đặt mua với giá 140 USD. Các đại lý của Toyota và Lexus sẽ thực hiện việc lắp đặt.

Một chiếc Prius đã bị cắt mất bộ trung hòa khí thải (khoanh vàng). Ảnh: Kris Tran

Tại Mỹ, Toyota Prius sản xuất giữa những năm 2000 là mục tiêu hàng đầu của các vụ trộm loại này, bởi bộ trung hòa khí thải của mẫu hybrid này có tỷ lệ kim loại quý cao, và thường được bán với giá 800-900 USD. Ngoài ra, các mẫu xe cỡ lớn cũng có bộ trung hòa khí thải lớn hơn, có nghĩa lượng kim loại quý cũng nhiều hơn so với các mẫu xe cỡ nhỏ.

Chỉ trong ít tháng qua, cảnh sát Houston, bang Texas, đã bắt giữ 6 người liên quan tới một nhóm chuyên lấy trộm bộ trung hòa khí thải. Và không ít hơn 477 bộ trung hòa khí thải đã được thu giữ, với tổng giá trị hơn một triệu USD.

Mỹ Anh