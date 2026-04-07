Toyota bán nhiều xe điện hơn Ford

MỹTrong quý I, chỉ riêng mẫu bZ của Toyota có doanh số hơn 10.000, so với toàn bộ xe điện bán ra của Ford là 7.000.

Chỉ một năm trước, ít ai có thể nghĩ rằng Toyota lại bán được nhiều xe điện hơn Ford ngay tại Mỹ. Hãng sản xuất ôtô lớn nhất thế giới hiện bán tại Mỹ 4 mẫu xe điện nhập khẩu và sẽ bổ sung thêm mẫu thứ 5 trong tháng này. Việc sản xuất một mẫu xe điện mới do Mỹ sản xuất sẽ bắt đầu tại nhà máy ở Kentucky vào cuối năm nay, tiếp theo là một mẫu xe khác vào năm 2027, nâng tổng số xe chạy pin của hãng tại Mỹ lên 7.

Nhu cầu về xe điện đã giảm mạnh sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump rút lại các khoản tín dụng thuế và các khoản trợ cấp khác vào năm 2025, nhưng Toyota nhận thấy doanh số đang dần phục hồi khi nhiều người mua đón nhận ý tưởng về các mẫu xe cắm điện, trong khi tác động của cuộc xung đột Iran đến chi phí nhiên liệu đang thúc đẩy nhiều người cân nhắc sử dụng xe điện. Chiến lược này cũng phản ánh nỗ lực của công ty nhằm chuyển đổi vị thế thống trị trong lĩnh vực xe hybrid xăng-điện thành một chỗ đứng vững chắc trên thị trường xe điện khi hãng đang tái cấu trúc chiến lược.

Động thái đẩy mạnh việc tung ra đầy đủ các mẫu xe điện diễn ra ngay cả khi Toyota đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ đối với các mẫu xe hybrid, và khi nhiều nhà sản xuất ôtô đối thủ đang thu hẹp hoặc từ bỏ tham vọng về xe điện. Gần đây nhất, Honda đã bỏ kế hoạch sản xuất ba mẫu xe điện tại Mỹ và cảnh báo về khoản lỗ 2,5 nghìn tỷ yen (15,7 tỷ USD) trong mảng kinh doanh xe điện.

Xe điện Toyota bZ tại một trạm sạc ở Mỹ. Ảnh: Toyota

General Motors và Ford cũng thu hẹp kế hoạch đối với phân khúc này, thậm chí Tesla cũng hành động tương tự, ngừng sản xuất xe thể thao đa dụng Model X và sedan Model S. Nhưng khi các hãng khác rút lui, Toyota lại nhìn thấy cơ hội.

Vẫn chưa rõ liệu nhu cầu có đủ mạnh để hỗ trợ toàn bộ dòng sản phẩm xe điện hay không. Sau khi đạt đỉnh điểm 10,5% doanh số xe mới tại Mỹ trong quý III/2025, xe điện chỉ chiếm 5,8% thị trường tính đến cuối năm 2025, theo Cox Automotive.

Nỗ lực đầu tiên của Toyota trong việc sản xuất xe điện đại chúng đã không mấy suôn sẻ: thế hệ đầu tiên bZ4X đã phải đối mặt với một đợt triệu hồi vào năm 2022 sau khi vành xe có thể bung. Ngay cả sau khi doanh số được nối lại, chiếc xe vẫn bị bỏ xó tại các showroom ở Mỹ trong khi các mẫu xe hybrid phổ biến hơn bán rất chạy. Nhưng phiên bản mới nhất, được đổi tên thành bZ vào năm 2025, đang bắt đầu được người mua đón nhận.

Doanh số của bZ và mẫu xe anh em Lexus RZ đã tăng hơn gấp đôi trong tháng trước và bZ bán chạy hơn Prius trong ba tháng đầu năm.

Các đại lý của Toyota đã nhận thấy sự gia tăng nhu cầu và kỳ vọng đà này sẽ tiếp tục khi dòng xe điện của công ty ngày càng phát triển.

Từ lâu bị chỉ trích vì chậm chạp trong việc áp dụng xe điện như một phần của phương pháp đa hướng, Toyota đang tăng tốc. Ngoài hai mẫu crossover điện nhỏ gọn bZ và RZ, hãng còn bán mẫu xe điện cỡ nhỏ C-HR, một chiếc SUV điện địa hình có tên bZ Woodland và, bắt đầu từ tháng này, mẫu sedan cỡ trung Lexus ES chạy điện.

Đối với mẫu xe điện đầu tiên sản xuất tại Mỹ, Toyota sử dụng tên gọi của một mẫu xe từng được bán dưới dạng xe chạy xăng hoặc hybrid - chiếc Highlander -và tái thiết kế nó thành xe điện. Mẫu SUV ba hàng ghế, 7 chỗ này sẽ được sản xuất bắt đầu từ cuối năm nay tại một nhà máy hiện nay ở Georgetown, Kentucky, cùng với các mẫu xe không phải thuần điện khác. Hệ thống truyền động của nó sẽ được cung cấp bởi nhà máy sản xuất pin lithium-ion trị giá 14 tỷ USD mới của Toyota ở North Carolina. Một mẫu SUV điện thứ hai, hiện chưa được đặt tên, sẽ được bổ sung từ năm 2027.

Trong khi nhà sản xuất ôtô Nhật Bản dự đoán nhu cầu ngày càng tăng đối với những chiếc xe này, thì các mẫu xe có lợi nhuận cao nhất và bán chạy nhất của hãng lại là các mẫu xe sử dụng hệ thống truyền động xăng-điện. Doanh số tổng thể của các mẫu xe điện hóa - phần lớn là hybrid - chiếm 55% doanh số của Toyota tại Mỹ trong tháng 3, tăng từ 49% so với cùng kỳ 2025. Tỷ lệ này thậm chí có thể cao hơn nếu không bị giới hạn về số lượng xe mà hãng có thể cung cấp cho các đại lý. Người mua một số mẫu xe hybrid phổ biến nhất của hãng đã phải đối mặt với danh sách chờ đợi kéo dài nhiều tháng.

Toyota, một trong những nhà sản xuất ôtô bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thuế quan của Mỹ đối với ôtô và phụ tùng nhập khẩu, đã cam kết chi khoảng 10 tỷ USD cho các hoạt động sản xuất tại Mỹ trong 5 năm tới. Là một phần của nỗ lực đó, hãng đã đầu tư hàng tỷ USD để mở rộng một số cơ sở sản xuất tại Mỹ - bao gồm cả nhà máy ở Kentucky, nhà máy lớn nhất của hãng trên toàn cầu.

Mỹ Anh (theo Japan Times)