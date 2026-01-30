Toyota bán nhiều ôtô nhất thế giới 2025

Hãng Nhật giữ vững ngôi vương doanh số toàn ngành với kỷ lục 11,3 triệu xe bán ra trên toàn thế giới, nới rộng khoảng cách với á quân Volkswagen.

Trong thông báo đưa ra ngày 29/1, Toyota cho biết đã đạt kỷ lục doanh số trong 2025, giữ vững vị trí là nhà sản xuất ôtô bán chạy nhất thế giới trong năm thứ 6 liên tiếp.

Doanh số toàn cầu của tập đoàn tăng 4,6% so với 2024, bao gồm các dòng xe mang thương hiệu Toyota và Lexus cũng như sản phẩm của hai thương hiệu con Daihatsu và Hino. Sản lượng của Toyota cũng tăng 5,7%, đạt 11,2 triệu chiếc.

Những con số này cho thấy Toyota đã duy trì đà tăng trưởng bất chấp cuộc chiến thương mại và sự trỗi dậy của các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc. Các nhà sản xuất ôtô toàn cầu đã cảnh báo rằng họ phải đối mặt với khoản lỗ hàng tỷ USD do thuế quan, tăng giá, chuyển sản xuất sang Mỹ hoặc cắt giảm sản lượng.

Toyota Yaris Cross tại Nhật Bản. Ảnh: K-ab

Doanh số xe thương hiệu Toyota và Lexus tại Mỹ tăng 8% và sản lượng tăng gần 10%, phần lớn nhờ sự phục hồi về mức độ phổ biến của xe hybrid xăng-điện. Tổng doanh số tại Nhật Bản, chiếm khoảng 18% tổng doanh số toàn cầu, tăng 12%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt thuế quan 15% đối với Nhật Bản, bao gồm tất cả ôtô và phụ tùng ôtô nhập khẩu vào Mỹ. Mặc dù quốc gia này đã tránh được một cú sốc lớn bằng cách thuyết phục ông Trump giảm thuế, nhưng mức thuế này vẫn cao hơn đáng kể so với mức 2,5% trước đó. Hầu hết các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản đã tìm cách giảm thiểu tác động bằng cách tăng sản lượng tại Mỹ, nhưng tổng cộng vẫn phải chịu tổn thất hàng tỷ yen.

Trong số các đối thủ cạnh tranh, Toyota là một trong số ít hãng lấy lại được phần nào sự ổn định tại Trung Quốc, nơi các thương hiệu xe điện nội địa do BYD dẫn đầu chiếm phần lớn thị trường xe con lớn nhất thế giới. BYD, hãng đã vượt qua Tesla của Elon Musk năm 2025 để trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, giao 4,6 triệu xe trong năm 2025 - gần một nửa là xe điện.

Ngược lại, Toyota chỉ bán được chưa đến 200.000 xe điện chạy pin cùng năm. Chỉ có 4.227 chiếc được giao cho khách hàng tại Nhật Bản.

Tập đoàn Volkswagen, đối thủ cạnh tranh lớn thứ hai, cho biết doanh số giảm 0,5%, xuống còn dưới 9 triệu xe, do hãng đang tìm cách cắt giảm chi phí trong nước và đối phó với sự cạnh tranh gay gắt tại Trung Quốc.

Mỹ Anh (theo Reuters, Japan Times)