Tour trực thăng ngắm TP HCM trên cao trở lại phục vụ khách

Sau thời gian tạm dừng, tour trực thăng ngắm TP HCM từ trên cao khai thác trở lại ngày 11/3. Tại sân bay Vũng Tàu, 4 chuyến bay đầu tiên khởi hành phục vụ 48 du khách.
Trước đó, loại hình này được Sở Du lịch TP HCM khai thác hồi tháng 4/2022. Trong giai đoạn đầu, các chuyến bay chủ yếu nhằm thăm dò nhu cầu thị trường. Sau khi đánh giá các điều kiện khai thác, chương trình tạm dừng một thời gian để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm.
Các hành khách làm thủ tục soi chiếu an ninh và cân tổng trọng lượng (cơ thể và hành lý), nhằm bảo đảm tải trọng phù hợp cho từng chuyến bay. Thời gian làm thủ tục khoảng 15 phút. Mỗi khách được in vé có đầy đủ thông tin chuyến bay, giờ khởi hành, số ghế.
Tất cả chuyến bay đều được bảo hiểm theo tiêu chuẩn hàng không quốc tế. Du khách tham gia tour khai báo thông tin sức khỏe trước chuyến bay và được cung cấp đầy đủ quy định an toàn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Hành khách được đưa ra vị trí đậu máy bay bằng ôtô. Các trực thăng được sử dụng gồm EC-155B1, Super Puma L2; Leonardo Helicopter AW189, Airbus helicopter EC-225.
Khu vực bãi đáp tại sân bay Vũng Tàu được thiết kế chuyên biệt cho trực thăng. Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó giám đốc Sở Du lịch TP HCM cho biết, sau sáp nhập, việc tăng cường liên kết giữa TP HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu giúp tạo điều kiện thuận lợi để dự án khởi động trở lại.
Các chuyến bay với bốn lựa chọn hành trình từ 15 phút đến 60 phút, tùy theo nhu cầu của du khách, giá từ 2,9 triệu đến 17,6 triệu đồng.
Trong đó tour Vung Tau Skyview (15 phút) cho phép ngắm toàn cảnh thành phố biển Vũng Tàu; Green Horizon (30 phút) kết nối Vũng Tàu với Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ; Green Coastline (40 phút) bay dọc cung đường ven biển Long Hải - Hồ Tràm; và Skyline Discovery (60 phút) trải nghiệm hành trình từ biển Vũng Tàu đến trung tâm TP HCM, kết hợp khám phá không gian xanh Cần Giờ.
Trong ngày đầu khai thác, các chuyến bay đưa du khách trải nghiệm ngắm Vũng Tàu trong 15 phút.
Mỗi chuyến gồm hai trải nghiệm: gói VIP với 8 chỗ ngồi và gói trải nghiệm với 12 ghế. Mỗi vị trí ngồi có giá tiền khác nhau, cao nhất là các góc ngồi gần cửa sổ.
Khu vực trung tâm Vũng Tàu và bãi biển nhìn từ máy bay. Tại mỗi danh thắng, đều có loa giới thiệu khi trực thăng đi qua.
Ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Công ty Vinagroup, cho biết sản phẩm được thiết kế kết hợp với các loại hình như du thuyền, nghỉ dưỡng ven biển. Đơn vị kỳ vọng tour trực thăng trở thành điểm nhấn mới của du lịch TP HCM, góp phần đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngày càng đa dạng của du khách trong và ngoài nước
Chuyến bay kết thúc sau 15 phút, đưa khách trở lại sân bay Vũng Tàu. Chị Võ Thúy Nhiên, phường Sài Gòn cho biết muốn trải nghiệm để đưa gia đình đi vào dịp hè này. "Máy bay êm, lần đầu được ngắm các danh thắng từ trên cao rất ấn tượng'', chị nói.
Các chuyến bay được khai thác vào các khung giờ cố định 9h và 15h, từ thứ Sáu đến Chủ nhật.
Theo kế hoạch phát triển, ngoài bãi đáp trực thăng hiện hữu tại sân bay Vũng Tàu, thành phố sẽ kêu gọi đầu tư thêm các bãi đáp vệ tinh tại nhiều khu vực khác. Các điểm đáp này sẽ kết nối với các tuyến du lịch đường thủy và những điểm tham quan nổi bật, qua đó hình thành chuỗi hành trình trải nghiệm mới cho du khách.
Quỳnh Trần - Anh Tuấn