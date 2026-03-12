Tour trực thăng ngắm TP HCM trên cao trở lại phục vụ khách

Sau thời gian tạm dừng, tour trực thăng ngắm TP HCM từ trên cao khai thác trở lại ngày 11/3. Tại sân bay Vũng Tàu, 4 chuyến bay đầu tiên khởi hành phục vụ 48 du khách.

Trước đó, loại hình này được Sở Du lịch TP HCM khai thác hồi tháng 4/2022. Trong giai đoạn đầu, các chuyến bay chủ yếu nhằm thăm dò nhu cầu thị trường. Sau khi đánh giá các điều kiện khai thác, chương trình tạm dừng một thời gian để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm.