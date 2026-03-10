TP HCM khai thác tour ngắm cảnh bằng trực thăng

TP HCM chính thức khai thác định kỳ các chuyến bay trực thăng ngắm cảnh từ ngày 11/3, thêm loại hình du lịch mới cho du khách trong và ngoài nước.

Theo kế hoạch, sản phẩm gồm bốn lựa chọn hành trình kéo dài 15-60 phút. Cụ thể, tour Vung Tau Skyview dài 15 phút cho phép du khách ngắm toàn cảnh phố biển Vũng Tàu; Green Horizon kết nối Vũng Tàu với Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ trong 30 phút; Green Coastline mang lại trải nghiệm dọc cung đường ven biển Long Hải - Hồ Tràm trong 40 phút; và Skyline Discovery kéo dài 60 phút từ biển Vũng Tàu đến trung tâm TP HCM, kết hợp khám phá không gian xanh Cần Giờ.

Giá tour thấp nhất dự kiến từ 2,9 triệu đồng một khách cho hành trình 15 phút. Đại diện đơn vị cung cấp dịch vụ - Công ty Trực thăng Miền Nam (VNHS) cho biết đây là một trong những sản phẩm du lịch trải nghiệm cao cấp mới, góp phần đa dạng hóa dịch vụ và nâng cao sức cạnh tranh cho điểm đến TP HCM trong bối cảnh thành phố đang hướng đến phát triển du lịch theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trực thăng dùng khai thác dịch vụ tại bãi đáp. Ảnh: VNHS

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cho biết ý tưởng phát triển sản phẩm du lịch trực thăng đã được nghiên cứu và thí điểm từ năm 2022. Tuy nhiên, việc triển khai trước đây gặp nhiều khó khăn liên quan đến cơ chế phối hợp, tổ chức khai thác và sự khác biệt về địa giới quản lý giữa các địa phương.

Theo đại diện đơn vị khai thác dịch vụ, trong thời gian qua, ngành du lịch cùng các doanh nghiệp đã nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc để đưa sản phẩm vào khai thác ổn định. Sau sáp nhập, việc tăng cường liên kết vùng giữa TP HCM và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũng mở ra nhiều điều kiện thuận lợi để dự án được khởi động trở lại.

Chi phí dự kiến từ 2,9 triệu đồng một người cho hành trình ngắn nhất - 15 phút. Ảnh: VNHS

Theo kế hoạch phát triển, ngoài bãi đáp trực thăng hiện hữu tại sân bay Vũng Tàu, thành phố sẽ kêu gọi đầu tư thêm các bãi đáp vệ tinh tại nhiều khu vực khác. Các điểm đáp này sẽ kết nối với các tuyến du lịch đường thủy và những điểm tham quan nổi bật, qua đó hình thành chuỗi hành trình trải nghiệm mới cho du khách.

Sản phẩm du lịch mới được triển khai thông qua sự liên kết giữa nhiều doanh nghiệp trong ngành, nhằm xây dựng chuỗi dịch vụ đồng bộ từ vận hành, khai thác đến phân phối. Trong đó, Viantravel là một trong những công ty du lịch liên minh cùng VinaGroup Travel tham gia triển khai sản phẩm này tại TP HCM, đồng thời góp phần đưa sản phẩm tiếp cận thị trường du lịch trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó tổng giám đốc VinaGroup, cho biết nhu cầu trải nghiệm du lịch trực thăng tại khu vực TP HCM và các địa phương lân cận khá lớn. Với lợi thế nguồn khách đông từ trung tâm thành phố cùng sự phát triển mạnh của du lịch biển tại Vũng Tàu, Long Hải và Hồ Tràm, sản phẩm này được kỳ vọng sẽ thu hút cả khách nội địa và quốc tế.

Một điểm mới lạ của loại hình này là mang đến góc nhìn hoàn toàn khác về TP HCM. Nếu trước đây du khách chủ yếu khám phá thành phố từ mặt đất hoặc trên sông Sài Gòn, thì trải nghiệm từ trực thăng sẽ cho góc nhìn toàn cảnh hơn, giúp cảm nhận rõ sự phát triển đô thị cũng như cảnh quan khu vực ven biển và rừng ngập mặn.

Một góc bờ biển Cần Giờ chụp từ trực thăng. Ảnh: VNHS

Trên thế giới, du lịch trực thăng đã trở thành sản phẩm phổ biến tại nhiều điểm đến lớn. Việc TP HCM đưa vào khai thác loại hình này bổ sung thêm các sản phẩm trải nghiệm cao cấp, góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch thành phố.

Công ty Trực thăng Miền Nam (VNHS) là đơn vị cung cấp dịch vụ bay, khai thác trực thăng và đảm bảo toàn bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn hàng không theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam. Khu vực bãi đáp tại sân bay Vũng Tàu đã được thiết kế chuyên biệt cho trực thăng với đầy đủ quy trình kiểm tra an ninh, hành lý và hướng dẫn an toàn trước khi lên máy bay.

Tất cả chuyến bay đều được bảo hiểm theo tiêu chuẩn hàng không quốc tế. Du khách tham gia tour cũng phải khai báo thông tin sức khỏe trước chuyến bay và được cung cấp đầy đủ quy định an toàn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Khi sản phẩm được khai thác ổn định, tour trực thăng được kỳ vọng sẽ thành một trong những điểm nhấn mới, đặc biệt khi kết hợp với các sản phẩm du lịch cao cấp khác như du thuyền trên sông Sài Gòn hoặc các trải nghiệm nghỉ dưỡng ven biển. Sự tham gia của các đơn vị lữ hành trong liên minh triển khai như Viantravel, VinaGroup Travel, cũng được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hiệu quả phân phối và quảng bá, đưa sản phẩm mới này trở thành dấu ấn mới của du lịch TP HCM.

Đan Minh