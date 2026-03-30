Tottenham nhắm HLV đã nghỉ việc suốt 20 năm

AnhSau khi thôi hợp đồng với Igor Tudor, Tottenham đang gấp rút tìm HLV tạm quyền, và một trong số các ứng viên là Glenn Hoddle - người đã rời xa băng ghế huấn luyện từ năm 2006.

Hoddle từng là cầu thủ tài hoa bậc nhất lịch sử bóng đá Anh. Ông khởi nghiệp tại Tottenham, thi đấu từ đội trẻ lên đội một giai đoạn 1970-1987 rồi sau đó khoác áo Monaco, Chelsea và Swindon Town. Năm 2007, Hoddle được vinh danh tại Hall of Fame của Bảo tàng Bóng đá Quốc gia, nhờ lối chơi sáng tạo, kỹ thuật tinh tế cùng khả năng chuyền bóng và dứt điểm xuất sắc.

Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang huấn luyện, từng dẫn dắt Swindon Town (giành quyền lên Ngoại hạng Anh), Chelsea (vào chung kết Cup FA), Southampton, Wolves hay chính Tottenham giai đoạn 2001-2003. Hoddle cũng từng đưa tuyển Anh vào vòng 1/8 World Cup 1998, nhưng bị sa thải năm 1999 sau những phát ngôn gây tranh cãi.

Kể từ khi rời Wolves năm 2006, Hoddle gần như không còn làm HLV, chủ yếu hoạt động với vai trò bình luận viên truyền hình. Tuy nhiên, cựu danh thủ 68 tuổi vẫn được đánh giá cao về kinh nghiệm và sự am hiểu CLB.

Theo truyền thông Anh, ngoài Hoddle, một số cựu HLV Tottenham như Tim Sherwood và Harry Redknapp cũng có khả năng trở lại dẫn dắt CLB cũ. Những gương mặt quen thuộc khác như Chris Hughton hay Ryan Mason - đều đang tự do - cũng được liên hệ.

Ứng viên số một đang là Roberto De Zerbi, cựu HLV Brighton và Marseille. Nhưng, nhà cầm quân người Italy từng gây tranh cãi trong một bộ phận người hâm mộ ở Anh vì trao cơ hội thi đấu tại Marseille cho Mason Greenwood - cựu tiền đạo Man Utd bị cáo buộc hành hung bạn gái. Ông cũng được cho là muốn chờ đến mùa hè mới đưa ra quyết định về tương lai. Dù vậy, Tottenham đang cố gắng thuyết phục De Zerbi nhận nhiệm vụ ngay lập tức và khả năng này chưa bị loại trừ.

Trong khi đó, một ứng viên khác là Adi Hutter gần như đã tự rút lui. Phát biểu với Sky Sports Austria, cựu HLV Monaco khẳng định ông chỉ muốn trở lại công việc từ đầu mùa giải mới, giữ nguyên lập trường đã nêu trước đó.

Sean Dyche là cái tên được đánh giá cao trên thị trường cá cược, song không mặn mà với vai trò tạm quyền tại Tottenham. Trong sự nghiệp huấn luyện, nhà cầm quân người Anh mới dẫn dắt bốn CLB là Watford (2011-2012), Burnley (2012-2022), Everton (2023-2025) và Nottingham Forest (2025–2026). Ông được đánh giá cao vì nhiều năm làm việc và am hiểu bóng đá Anh.

Hôm 29/3, Tottenham thông báo thôi hợp đồng với Igor Tudor. Trong 44 ngày dẫn dắt CLB, nhà cầm quân người Croatia chỉ giành một điểm sau 5 trận tại Ngoại hạng Anh.

Ban điều hành, đứng đầu là CEO Vinai Venkatesham và Giám đốc thể thao Johan Lange, được cho là rất thận trọng với những lựa chọn tương tự Tudor - người thiếu kinh nghiệm tại bóng đá Anh và không hiểu rõ CLB. Họ cũng không muốn vội vàng ký hợp đồng dài hạn, mà hướng tới việc lựa chọn HLV chính thức vào mùa hè. Khi đó, danh sách mở rộng có thể bao gồm cả Mauricio Pochettino - cựu HLV hiện cam kết dẫn dắt tuyển Mỹ đến hết World Cup 2026.

Hồng Duy (theo Daily Mail)