HLV Igor Tudor rời Tottenham sau 44 ngày

AnhHLV người Croatia Igor Tudor chia tay Tottenham mà không thắng được trận nào ở Ngoại hạng Anh, trong bối cảnh vừa trải qua biến cố gia đình khi cha của ông qua đời.

Theo thông báo từ Tottenham hôm nay, quyết định được đưa ra dựa trên sự đồng thuận của đôi bên. Tudor chỉ giành vỏn vẹn một điểm sau 5 trận tại Ngoại hạng Anh, trở thành HLV thứ hai trong lịch sử Tottenham ở kỷ nguyên Ngoại hạng Anh thua cả ba trận đầu tiên nắm quyền, sau trường hợp của Martin Jol vào tháng 11/2004. Hiện, Tottenham chỉ nhiều hơn một điểm so với nhóm cầm đèn đỏ.

Hai trận còn lại của Tudor với đội chủ sân Tottenham Hotspur là vòng 1/8 Champions League gặp Atletico Madrid, nơi họ bị loại với tổng tỷ số 5-7 (thua 2-5 ở lượt đi và thắng 3-2 ở lượt về).

HLV Igor Tudor rời Tottenham chỉ sau 44 ngày dẫn dắt. Ảnh: AP

"Giọt nước tràn ly" dẫn đến quyết định sa thải Tudor là thất bại 0-3 trước Nottingham Forest trên sân nhà hôm 22/3. Tình hình càng thêm bi đát với Tudor, khi bố của ông, ông Mario, qua đời ngay sau trận thua bạc nhược này.

Tottenham đã cố gắng hành xử tinh tế nhất có thể đối với Tudor trong hoàn cảnh này, nhưng quyết định chia tay là không thể tránh khỏi. Hai trợ lý của nhà cầm quân người Croatia là Tomislav Rogic (HLV thủ môn) và Riccardo Ragnacci (HLV thể lực) cũng phải ra đi.

Báo Athletic cho biết Tottenham kỳ vọng sẽ bổ nhiệm HLV mới trong vài ngày tới, kịp thời điểm phần lớn đội hình một trở lại trung tâm huấn luyện sau đợt FIF Days. Kế hoạch của CLB là giúp người kế nhiệm Tudor có 10 ngày chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Sunderland ở Ngoại hạng Anh. Trong thời gian chờ, cựu trợ lý của Tudor là Bruno Saltor sẽ tạm thời chủ trì các buổi tập cho nhóm ít cầu thủ còn ở lại trung tâm Hotspur Way.

Khi bổ nhiệm Tudor vào ngày 14/2/2026 để thay thế Thomas Frank bị sa thải, Tottenham khẳng định nhà cầm quân 47 tuổi có một nhiệm vụ tối thượng cho đến cuối mùa, là "mang lại sự tổ chức, cường độ và tính cạnh tranh cho đội hình ở giai đoạn quyết định của chiến dịch". Tuy nhiên, mối lương duyên bắt đầu vào ngày lễ Valentine này đã kết thúc trong tan vỡ.

Tottenham đã trải qua 13 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng tại Ngoại hạng Anh, chuỗi trận tệ nhất của CLB kể từ mùa 1934-1935, năm mà họ phải xuống hạng còn kình địch Arsenal lên ngôi vô địch. Viễn cảnh lịch sử lặp lại đang là cơn ác mộng đối với CĐV "Gà Trống", khi Arsenal đang dẫn đầu bảng với khoảng cách 9 điểm so với đội xếp nhì Man City. Lần gần nhất Tottenham phải xuống hạng là mùa 1976-1977.

Tottenham thua Nottingham 0-3 trên sân nhà hôm 22/3 ở vòng 31 Ngoại hạng Anh.

Tudor được chọn dẫn dắt Tottenham nhờ danh tiếng trong việc tạo ra hiệu ứng tích cực tức thì, gần đây nhất là tại Juventus. Nhưng, dù đã cố xoay xở và thử nghiệm đủ mọi phương án, ông vẫn không thể tìm ra công thức chiến thắng.

HLV sinh năm 1978 cũng không ít lần công khai chỉ trích học trò, điển hình là sau trận thua Fulham 1-2, ông thẳng thừng tuyên bố đội bóng "thiếu hụt ở mọi tuyến", từ hậu vệ, tiền vệ cho đến tiền đạo. Thậm chí ông còn bổ sung thêm "tuyến thứ tư" là "tư duy chơi bóng".

Tudor đã thử nhiều sơ đồ và nhân sự khác nhau, nhưng chỉ sau 10 ngày nhậm chức, ông thừa nhận trọng trách vực dậy Tottenham khó khăn hơn tưởng tượng và có lẽ là thử thách lớn nhất sự nghiệp cầm quân của mình. Bão chấn thương cũng là một phần nguyên nhân, nhưng sau cùng, Tudor đã không thể đưa ra được câu trả lời.

Tottenham giờ phải đi tìm vị thuyền trưởng thứ ba trong cùng một mùa giải, tương tự kịch bản hỗn loạn mùa 2022-2023, thời điểm Antonio Conte, Cristian Stellini và Ryan Mason lần lượt nắm quyền.

Truyền thông Anh cho biết Tottenham đang theo đuổi cựu HLV Brighton Roberto De Zerbi, người đã rời Marseille hồi tháng trước, dù chiến lược gia người Italy ưu tiên việc quay lại cầm quân vào mùa hè hơn. Tuy nhiên, ba nhóm CĐV lớn của Tottenham đã lên tiếng kêu gọi CLB không bổ nhiệm De Zerbi vì những phát ngôn ủng hộ Mason Greenwood tại Marseille – người từng vướng các cáo buộc cưỡng hiếp, hành hung và cưỡng bức kiểm soát trong quá khứ trong thời gian còn khoác áo Man Utd.

Trước khi đến Tottenham, Tudor từng dẫn dắt Juventus (2025), Lazio (2024), Marseille (2022-2023, hay như Hellas Verona (2021-2022). Trong sự nghiệp huấn luyện bắt đầu từ năm 2013 đến nay, Tudor chỉ gặt hái được một danh hiệu là Cup Quốc gia Croatia 2012-2013 cùng CLB quê nhà Hajduk Split.

